 “27” من أيتام الدور الإيوائية بالرياض يزورون مدينتي أبها والزلفي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

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“27” من أيتام الدور الإيوائية بالرياض يزورون مدينتي أبها والزلفي

المناطق-الرياض

نظمت دور الأيتام التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض رحلتين سياحيتين لـ27 مستفيد اًمن المشمولين الرعاية داخلها وذلك ضمن البرامج والأنشطة الصيفية لهذا العام، حيث تجول 22 من ابناء مؤسسة التربية النموذجية للبنين بالرياض في مدينة ابها للاستمتاع بأجواءها الجميلة والتعرف على الأماكن السياحية والتاريخية فيها .
إضافةً الى زيارة الأسواق الشعبية المتنزهات ومدن الألعاب والمهرجانات المقامة هذه الأيام خلال رحلة سياحية نظمتها لهم ادارة المؤسسة واستمرت 10 أيام.
فيما تعرفت خمس فتيات من دار التربية الاجتماعية للبنات بالدرعية على محافظة لزلفي واقسامها وابرز العادات والتقاليد لدى اهلها وذلك في رحلة سياحية نظمتها الدار لمنطقة الزلفي بالتعاون مع مجموعة صبايا تور للإطلاع على اشهر الاماكن السياحية ومشاهدة العروض الترفيهية والفعاليات المقامة في المتنزهات والحدائق العامة فيها بالإضافة الى زيارة المتحف الشعبي والتجول في بعض المعالم الأخرى المعروفة .
الجدير بالذكر ان دور الايتام في الرياض تقدم كافة الخدمات الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية لفئاتها المشمولة بالرعاية ومن ضمنها تنظيم الأنشطة الصيفية الداخلية والخارجية طوال العام بما يتناسب مع فئاتهم العمرية واحتياجاتهم الفردية .

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