للمرة الثانية: رشق ميركل بــ«الطماطم» في مؤتمر انتخابي شرقي ألمانيا

تعرضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجدداً للصافرات من قبل متظاهرين يمينيين متشددين رشقوا سيارتها بالطماطم في طريقها إلى تجمع انتخابي بفولجاشت شرقي ألمانيا حيث يحظى المتشددون بظهير شعبي.

واحتشد المتظاهرون على مدخل المكان المخصص للحدث ورددوا هتافات تهاجم ميركل وتطالبها بالرحيل وشعارات أخرى معادية ترددت في فاعليات أخرى انتخابية منها ذلك أقيم في تورجاو (شرقاًَ) وسط صافرات استهجان.

وكان شخص قد رشق أمس الأول الخميس في هايدلبرغ بجنوب ألمانيا، ميركل بثمار الطماطم أصابت إحداها بذلة المستشارة.

وتقع فولجاشت بولاية مكلنبرغ فوربومرن التي ترعرت فيها ميركل وحيث توجد دائرتها الانتخابية، وتشهد هذه المنطقة برمتها صعوداً قوياً لحركة (بديل من أجل ألمانيا) اليمينية المتشددة التي تجمع أنصارها في تظاهرات.

ويشار إلى أن أغلب فاعليات ميركل الانتخابية أقيمت حتى الآن في الهواء الطلق، لكن إدارة حزبها الاتحاد المسيحي الديمقراطي فضلت عقد حدث بمكان مغلق في فولجاشت.