الذهب مستقر قرب أعلى مستوى في عام مع انخفاض الدولار

استقر الذهب قرب أعلى مستوياته في أكثر من عام أمس الجمعة مع انخفاض الدولار وانحسار التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر كانون الأول بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة.

وسجل الدولار أدنى مستوى في عامين ونصف العام أمام سلة من العملات الكبرى المنافسة بفعل انحسار التوقعات بزيادة جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1347.8 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامس أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2016 عند 1357.54 دولار للأوقية.

وصعد المعدن الأصفر 1.7 بالمئة هذا الأسبوع محققا ثالث مكاسبه الأسبوعية على التوالي. وبلغ الذهب في تسوية العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول 1351.2 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3 بالمئة إلى 18.01 دولار للأوقية بعدما لامست في وقت سابق اليوم أعلى مستوياتها منذ أبريل نيسان عند 18.21 دولار للأوقية وارتفعت نحو اثنين بالمئة على أساس أسبوعي.

ونزل البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 934.78 دولار للأوقية وأكثر من أربعة بالمئة على أساس أسبوعي في أول انخفاض من نوعه في سبعة أسابيع