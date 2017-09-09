 الذهب مستقر قرب أعلى مستوى في عام مع انخفاض الدولار | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الذهب مستقر قرب أعلى مستوى في عام مع انخفاض الدولار هيلاري كلينتون تتنقد الجميع في كتاب يصدر قريبا النقابة العامة للسيارات تنقل 469960 حاجاً إلى المدينة المنورة وجدة “قرقاش” يعلق على اتصال أمير قطر بـ “ولي العهد”.. “أبشروا بالخير”! الأرصاد الأمريكية: لن يكون هناك مكان آمن في «فلوريدا كيز» من الإعصار إيرما للمرة الثانية: رشق ميركل بــ«الطماطم» في مؤتمر انتخابي شرقي ألمانيا «تويتر» تطلع الكونغرس على الإعلانات المدعومة من روسيا بدء عملية عسكرية واسعة النطاق ضد داعش في دير الزور رسمياً: تقنية «حكم الفيديو» تدخل كأس إسبانيا الإعصار «هوزيه» يكتسب قوة إعصار من الفئة الرابعة غداً عودة المعلمين للمدارس .. وهذا ما طالبت به الوزارة بشأن تكليفهم بحصص اضافية! «هيدروجين ون» أول هاتف يتيح تجربة السينما ثلاثية الأبعاد
عاجل | ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيًا من أمير قطر.. أبدى رغبته بالجلوس على طاولة الحوار

الذهب مستقر قرب أعلى مستوى في عام مع انخفاض الدولار

الذهب مستقر قرب أعلى مستوى في عام مع انخفاض الدولار
المناطق_رويترز

استقر الذهب قرب أعلى مستوياته في أكثر من عام أمس الجمعة مع انخفاض الدولار وانحسار التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر كانون الأول بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة.
وسجل الدولار أدنى مستوى في عامين ونصف العام أمام سلة من العملات الكبرى المنافسة بفعل انحسار التوقعات بزيادة جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1347.8 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامس أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2016 عند 1357.54 دولار للأوقية.
وصعد المعدن الأصفر 1.7 بالمئة هذا الأسبوع محققا ثالث مكاسبه الأسبوعية على التوالي. وبلغ الذهب في تسوية العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول 1351.2 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3 بالمئة إلى 18.01 دولار للأوقية بعدما لامست في وقت سابق اليوم أعلى مستوياتها منذ أبريل نيسان عند 18.21 دولار للأوقية وارتفعت نحو اثنين بالمئة على أساس أسبوعي.
ونزل البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 934.78 دولار للأوقية وأكثر من أربعة بالمئة على أساس أسبوعي في أول انخفاض من نوعه في سبعة أسابيع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>