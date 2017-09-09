 “قرقاش” يعلق على اتصال أمير قطر بـ “ولي العهد”.. “أبشروا بالخير”! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

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عاجل | ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيًا من أمير قطر.. أبدى رغبته بالجلوس على طاولة الحوار

“قرقاش” يعلق على اتصال أمير قطر بـ “ولي العهد”.. “أبشروا بالخير”!

“قرقاش” يعلق على اتصال أمير قطر بـ “ولي العهد”.. “أبشروا بالخير”!
المناطق_متابعات

علق الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على تلقي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اتصالا من أمير قطر الشيخ تميم يبدي فيه رغبته بالحوار، قائلًا “أبشروا بالخير”.
ونشر “قرقاش” تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر» كتب فيها: «متى ما كانت المسألة في يد الأمير محمد بن سلمان، فأبشروا بالخير».

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