ترامب يحذر: الإعصار إرما يملك قدرات تدميرية تاريخية

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة من القوة التدميرية المحتملة للإعصار إرما مع اتجاه الإعصار، الذي بلغت شدته الفئة الرابعة، صوب فلوريدا وحث السكان في مساره على مراعاة التوصيات الحكومية.

وقال ترامب في بيان مصور بالفيديو “هذه العاصفة لها بالقطع قدرات تدميرية تاريخية. أطلب من الجميع في مسار العاصفة توخي الحذر ومراعاة كل توصيات المسؤولين الحكوميين وجهات إنفاذ القانون”.