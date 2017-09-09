 ترامب يحذر: الإعصار إرما يملك قدرات تدميرية تاريخية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

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ترامب يحذر: الإعصار إرما يملك قدرات تدميرية تاريخية

ترامب يحذر: الإعصار إرما يملك قدرات تدميرية تاريخية
المناطق_وكالات

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة من القوة التدميرية المحتملة للإعصار إرما مع اتجاه الإعصار، الذي بلغت شدته الفئة الرابعة، صوب فلوريدا وحث السكان في مساره على مراعاة التوصيات الحكومية.
وقال ترامب في بيان مصور بالفيديو “هذه العاصفة لها بالقطع قدرات تدميرية تاريخية. أطلب من الجميع في مسار العاصفة توخي الحذر ومراعاة كل توصيات المسؤولين الحكوميين وجهات إنفاذ القانون”.

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