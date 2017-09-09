 اليمن: مليشيات الحوثي تحاصر مسقط رأس المخلوع | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

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اليمن: مليشيات الحوثي تحاصر مسقط رأس المخلوع

اليمن: مليشيات الحوثي تحاصر مسقط رأس المخلوع
المناطق_وكالات

كشفت مصادر يمنية، أن تعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي بدأت الانتشار في مديرية سنحان مسقط رأس قبيلة المخلوع علي عبدالله صالح.

ووصفت المصادر التعزيزات بـ”الكبيرة”، وأن قوات عدة تمركزت قرب معسكري ضبوة وريمة حميد.

ولفتت إلى أن الحوثيين قدموا تعزيزات للمسلحين في مناطق المديرية، خشية تحرك قبيلة سنحان لمساندة صالح.

وأفادت مصادر أخرى بأن المخلوع استنفر قبائل طوق صنعاء المساندة له، وعزز من وحدات عسكرية تابعة له.

وتأتي هذه التعزيزات على خلفية الخلافات التي تفاقمت أخيرا بين شريكي الانقلاب، وبلغت ذروتها مع إعلان حوثي بأن صالح بات في متناول أيدينا، بعدما ترددت أنباء عن صدور قرار باعتقاله.

وبرزت حالة من الخوف والقلق في صفوف الصف الأول من القيادات الموالية للمخلوع جراء تخلي صالح عن دماء زملائهم ومحاولته مهادنة الحوثيين.

وأعربت قيادات عن خشيتها من تعرضها للخطف والتصفية على أيدي الحوثيين، متهمين المخلوع بأنه باع كل شيء لميليشيات الحوثي.

وأفصحت مصادر مطلعة، أن زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي طلب من قياداته في صنعاء مداهمة منازل مقربين من المخلوع، وأفادت المصادر بأن رئيس ما يسمى باللجنة الثورية محمد علي الحوثي بدأ تنفيذ التوجيهات بمداهمة بعض من وصفهم بالمرتزقة من أتباع المخلوع.

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