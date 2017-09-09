 المدينة: هروب طبيب مُتهم بالتسبب في بتر قدم طفل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

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المدينة: هروب طبيب مُتهم بالتسبب في بتر قدم طفل

المدينة: هروب طبيب مُتهم بالتسبب في بتر قدم طفل
المناطق_المدينة

تمكن طبيب مُتهم بالتسبب في بتر قدم طفل من الهرب خارج المملكة، رغم صدور قرار بمنعه من السفر لحين استكمال التحقيقات معه بشأن الواقعة، فيما فتحت مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة تحقيقات عاجلة حول هروبه.

وبيّن والد الطفل المتضرر  أن إدارة المتابعة بصحة المدينة المنورة أبلغته بعدم قدرتها على استكمال التحقيقات مع الطبيب المتسبب في بتر قدم نجله “نايف”؛ بسبب هروبه إلى الخارج بعد أولى جلسات التحقيق معه، لافتاً إلى أنها أكدت له أن ملف القضية موجود في مستشفى جدة لتحديد مدى الضرر الذي حدث في الواقعة، وأنها تنتظر إحضاره لاستكمال التحقيقات وفقاً لـ”الوطن”.

وكانت مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة قد أصدرت مؤخراً قراراً بمنع طاقم طبي من السفر؛ استجابة لبلاغ أحد المواطنين بتسبب الطاقم في بتر رجل ابنه البالغ من العمر 13 عاماً؛ إثر خطأ طبي خلال علاج كسر في قدم نجله تسبب في توقف الدم من الجريان، ليضطر أحد المستشفيات بالمدينة المنورة إلى بتر قدمه.

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