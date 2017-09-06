في تضليل جديد..مصادر قطرية تدعي اختراق موقع “قنا” وتحريف بيان الاتصال الهاتفي

إهدار قطر فرصة العودة إلى الحوار ، تقارير قطرية صحفية تحاول الهرب من بيان وكالة الأنباء القطرية، وتدعي احتمالية اختراقه مجددا، وتحريف البيان الصادر عنها.

في هذه الأثناء ذكر عدد من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن قطر بدأت بتضليل الرأي العام القطري بعد البيان البيان الذي عقب الاتصال الهاتفي بين الأمير محمد بن سلمان وامير قطر، بدعائها تعرض موقع الوكالة القطرية لهجوم أدى لتعطيله.

وكانت بداية أزمة قطر مع المملكة والإمارات والبحرين ومصر، قد ظهرت، بعد تصريحات لأمير قطر نشرت على موقع وكالة الأنباء القطرية ينتقد فيها دول الخليج، ويدافع عن إيران، الأمر الذي حاولت قطر نفيه بزعمها أن موقع وكالة أنبائها تم اختراقها، وهو ما رفضته الدول الأربع.