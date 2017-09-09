10 أطعمة مفيدة لصحة القلب

ذكر موقع “health line” الطبى أن هناك عددا من الأطعمة المفيدة لصحة القلب، التى يجب الحفاظ على تناولها لكل الأعمار وهي على النحو التالي:

1 -الأسماك الغنية بـ أوميجا 3S، مثل السلمون والتونة والماكريل والرنجة.

2 – المكسرات الصحية مثل اللوز أو الجوز .

3 -التوت من الأكلات الكاملة من المغذيات النباتية الصحية للقلب والألياف القابلة للذوبان.

4 – بذور الكتان وتحتوى على أحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف والمواد النباتية النباتية لتعزيز صحة القلب.

5 -الشوفان ويعتبر من الأكلات التى تساعد على الراحة الغذائية وهى من المغذيات قوة.

6 -الفاصوليا الداكنة مثل الكلى أو الفاصوليا السوداء، هى عالية فى الألياف، B- والفيتامينات والمعادن.

7 -الشوكولاته الداكنة هى جيدة لصحة القلب، لكن فقط تأكد من أنه لا يقل عن 70% الكاكاو.

8 -الفواكه مثل البرتقال والكانتالوب والبابايا غنية بالبيتا كاروتين والبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف.

9 – الطماطم حتى الأصناف المجففة بالشمس فى أشهر الشتاء – توفر الليكوبين وفيتامين C وألفا وبيتا كاروتين.

10 -الخضار مثل الجزر والبطاطا الحلوة والفلفل الأحمر والقرع القرع هى معبأة مع الكاروتينات والألياف والفيتامينات لمساعدة قلبك