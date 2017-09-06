 تعليم المدينة المنورة يطلق مراكز القبول والتسجيل للطلاب والطالبات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تعليم المدينة المنورة يطلق مراكز القبول والتسجيل للطلاب والطالبات

تعليم المدينة المنورة يطلق مراكز القبول والتسجيل للطلاب والطالبات
المناطق_المدينة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في إدارة الاختبارات والقبول (بنين – بنات) مراكز القبول والتسجيل للعام الدراسي 1439هـ وذلك بإدارة القبول والتسجيل بمبنى الإدارة بحي الملك فهد (بنين) وبمبنى الشئون التعليمية (بنات) بحي المصانع وبمكاتب التعليم داخل المدينة (بنين – بنات).
وأوضح مدير إدارة الاختبارات والقبول الدكتور عبدالعزيز الحجيلي أن الإدارة اتخذت هذه الخطوة بهدف تذليل الصعوبات التي تواجه أولياء الأمور والتيسير عليهم للحصول على الخدمة بأقل وقت وجهد، بالإضافة إلى عملها في تسجيل الطلاب المستجدين وتيسير إجراءات القبول بمختلف المراحل ومعالجة بعض الحالات الطارئة كتسهيل نقل الطلاب والطالبات بين المدارس وإنهاء إجراءات قبول الطلاب والطالبات القادمين من خارج المنطقة والطلاب والطالبات أصحاب المعاملات التي لا تنطبق عليهم شروط القبول وأيضا التحويل بين الأنظمة الدراسية ومعالجة حالات الطلاب المنقطعين وتحديد مستوى الطلاب والطالبات الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالتعليم النظامي في سن مبكر.

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