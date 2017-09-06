(سابك) تنظم منتدى الموارد البشرية في منتصف أكتوبر المقبل

تنظم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) خلال الفترة (15 – 17 أكتوبر 2017م)، منتدى الموارد البشرية، تحت عنوان (التحول في الموارد البشرية يُمكن رؤية المملكة 2030م)، برعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص.

ويتناول المنتدى الذي سيقام بمركز شركة (سابك) العالمي بالرياض، مواضيع مهمة تتعلق بدور الموارد البشرية في الإسهام بتحقيق (رؤية المملكة 2030م) و(برنامج التحول الوطني 2020م)، ويشارك في المنتدى عدد من كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص، وممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، ومتحدثين عالميين في مجال الموارد البشرية من داخل المملكة وخارجها.

وسيشهد المنتدى عقد جلسات نقاش حول آخر التطورات التي يشهدها قطاع الموارد البشرية، وأهميتها في دعم عملية التحول على المستوى الوطني في المملكة، بما في ذلك تطوير المحتوى الصناعي المحلي، وضرورة مواكبة خطط تنمية الموارد البشرية الوطنية لبرامج المملكة الطموحة، بما يضمن تحقيق الاستدامة ومواءمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.