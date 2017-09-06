إحباط تهريب أكثر من 380 ألف حبة كبتاجون مخبأة في أكياس بصل

أحبط جمرك ميناء ضباء محاولة تهريب أكثر من 380 ألف حبة من الكبتاجون المخدرة، كانت مُخبأة داخل أكياس بصل ضمن إرسالية وردت للجمرك.

وأوضح مدير عام جمرك ميناء ضباء علي العطوي أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة لإحدى الشاحنات القادمة إلى الجمرك, وأثناء تفتيش حمولتها عُثر على 380,631 حبة من حبوب (الكبتاجون), كانت مُخبأة داخل أكياس بحجم البصل ووضعها داخل أكياس مخصصة لتعبئة البصل ولفّها بورق الكربون الأزرق لغرض التمويه.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المحاولة.