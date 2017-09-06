 «فريق عون» يعثر على مفقود أم رجوم وأطفاله بصحة جيدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

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«فريق عون» يعثر على مفقود أم رجوم وأطفاله بصحة جيدة

«فريق عون» يعثر على مفقود أم رجوم وأطفاله بصحة جيدة
المناطق_الرياض

عثر أحد أعضاء فريق جمعية عون للبحث والإنقاذ على مفقود وأبنائه بصحة جيدة في حومة النقيان وسط نفود الدهناء.

وذكر المتحدث الرسمي لجمعية عون الأستاذ بندر التميمي أن جمعية عون قد استنفرت كامل طاقمها الذي يتميز  بالتدريب العالي والمكون من نخبة عون وفرسانه وبقية أعضاء الجمعية المتميزين فور وصول  البلاغ لديها.

وأضاف أنهم استجابوا للبلاغ  وساندوا الجهات المختصة بسرعة ودقة حيث تم أعداد خطة بحث من ثلاث مجموعات، وذكر انه ولله الحمد وخلال ساعتين تم العثور عليهم وهم بصحة جيدة وتم أخراج سيارتهم العالقة بالرمال.

وقد تبين أن المفقود وطفليه  قطعوا مسافة اثنين كيلو متر فوجدوا صاحب ابل أعانهم بالماء والطعام، وفور العثور عليهم تم  الكشف عليهم من قبل مسعفين جمعية عون وتبين أنهم بصحة حيدة وقد تم تسليم الموقع والمفقودين للجهات الأمنية الدفاع المدني والشرطة.

وقدم التميمي شكره  للملازم حرقان بن فهاد بن شوية حيث بذل جهد كبير رغم وعورة المكان وصعوبة الحركة وقد بلغ عدد الطيارين 4 و45 عضو يساندون البحث الأرضي.

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