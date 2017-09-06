 “التعاون الإسلامي” تدين المصادقة على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية في القدس | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

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“التعاون الإسلامي” تدين المصادقة على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية في القدس

“التعاون الإسلامي” تدين المصادقة على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية في القدس
المناطق_جدة

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي،الدكتور يوسف العثيمين، بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 4000 وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً أن كل المستوطنات المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة تعد غير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحذر من خطورة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي القاضي بتشكيل مجلس لإدارة شؤون المستوطنين في مدينة الخليل، عاداً ذلك سابقة خطيرة تهدف إلى تعزيز الوجود الاستيطاني وفرض الأنظمة العنصرية في إطار مخططات الاحتلال الاسرائيلي الرامية لتهويد البلدة القديمة لمدينة الخليل، وأكد أن استمرار الاستيطان الإسرائيلي يشكل عدواناً مفتوحاً على حقوق الشعب الفلسطيني، ويعكس إمعان إسرائيل، قوة الاحتلال، في سياساتها الرامية إلى تقويض الجهود الدولية وإلى تحقيق رؤية حل الدولتين.

وجدد العثيمين دعوته مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته، وإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، احترام التزاماتها الدولية ووضع حد لسياستها الاستيطانية بوصفها جريمة حرب يجب وقفها.

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