البنتاجون: الخارجية توافق على صفقة أسلحة بقيمة 3.8 مليار دولار للبحرين

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة مبيعات أسلحة للبحرين قيمتها تزيد على 3.8 مليار دولار تشمل طائرات (إف-16) وصواريخ وزورقين وتحديث طائرات.

وقالت وزارة الدفاع: “إن المبيعات المقترحة تشمل 19 طائرة (إف-16) في من إنتاج لوكهيد مارتن قد تصل قيمتها إلى 2.7 مليار دولار”.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيانين منفصلين أن مبيعات محتملة أخرى تشمل زورقي دورية مزودين بمدافع رشاشة و221 صاروخاً مضاداً للدبابات تنتجها شركة رايثون علاوة على عمليات تحديث بقيمة 1.8 مليار دولار لأسطول البحرين الحالي من طائرات (إف-16)