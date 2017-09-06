 البنتاجون: الخارجية توافق على صفقة أسلحة بقيمة 3.8 مليار دولار للبحرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

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البنتاجون: الخارجية توافق على صفقة أسلحة بقيمة 3.8 مليار دولار للبحرين

البنتاجون: الخارجية توافق على صفقة أسلحة بقيمة 3.8 مليار دولار للبحرين
المناطق_وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة مبيعات أسلحة للبحرين قيمتها تزيد على 3.8 مليار دولار تشمل طائرات (إف-16) وصواريخ وزورقين وتحديث طائرات.
وقالت وزارة الدفاع: “إن المبيعات المقترحة تشمل 19 طائرة (إف-16) في من إنتاج لوكهيد مارتن قد تصل قيمتها إلى 2.7 مليار دولار”.
وأوضحت وزارة الدفاع في بيانين منفصلين أن مبيعات محتملة أخرى تشمل زورقي دورية مزودين بمدافع رشاشة و221 صاروخاً مضاداً للدبابات تنتجها شركة رايثون علاوة على عمليات تحديث بقيمة 1.8 مليار دولار لأسطول البحرين الحالي من طائرات (إف-16)

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