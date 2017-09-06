مراهق يقتل مواطنا وابنه بحوطة بني تميم.. وشرطة الرياض تحقق في ملابسات الجريمة!

لقي مواطن وابنه مصرعهما اليوم بعد تعرضهما لطلق ناري من قِبل آخر جنوب غربي حوطة بني تميم (120 كم جنوب غربي حوطة بني تميم)، بسبب خلاف نشب بين مراهقين، ما دفع الشاب الذي في العقد الثاني من عمره لإطلاق النار على مواطن وابنه؛ أدى لمصرعهما مساء أمس الجمعة.

من جهتها باشرت شرطة الرياض، الحادث، وتشير المعلومات الأولية إلى تعرض المجني عليهما لإطلاق نار أدى لمصرعهما على بعد 120 كيلومترًا جنوب غربي حوطة بني تميم. وتحفظت الشرطة على أطراف القضية، ولا تزال التحقيقات جارية حول ملابسات الجريمة.