أمير الشرقية يدشن غدا الأحد مهرجان صيف الشرقية ٣٨… و٢٥٠ فعالية تنتظر الزوار

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية غدا الأحد الموافق ١٩ /١٢ /١٤٣٨هـ، مهرجان صيف الشرقية ٣٨، وذلك في منتزه الملك عبدالله بالواجهة البحرية في مدينة الدمام، والذي يستمر لمدة ١٥ يوم.

وثمن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في بيان صحافي، تشريف ورعاية سمو أمير الشرقية لحفل افتتاح مهرجان صيف الشرقية، مشيدا بالدعم الكبير الذي يوليه سمو أمير الشرقية وسمو نائبه لمهرجان صيف الشرقية بشكل عام وللسياحة في المنطقة الشرقية بشكل خاص، موضحا أن هذا الدعم ليس بمستغرب على سموه حفظه الله في دعم جميع المهرجانات التي تقام بالمنطقة الشرقية.

وذكر معاليه أن مهرجان صيف الشرقية يقام هذا العام بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة الترفيه، وهي شراكة مهمة لتبادل الخبرات في مجال الترفيه للخروج بفعاليات مغايرة عن الأعوام الماضية ولتقديم برامج وأنشطة ترفيهية مختلفة لجميع الزائرين والسائحين.

وكشف الجبير عن أبرز جدول فعاليات مهرجان صيف الشرقية والذي يتضمن أكثر من ٢٥٠ فعالية، من خلال ٨ خيم رئيسية سيتم إقامة جميع الفعاليات فيها، و تتضمن الفعاليات عروض استعراضية حية للفرقة الأوكرانية، إضافة الى مشاركة ١٣ فرقة شعبية من المنطقة الشرقية ستقدم ألوان متعددة من الفلكلور الشعبي، وكذلك سيتم استضافة عدد من المنشدين والشعراء في خيمة الفعاليات الرئيسية في المهرجان.

فيما سيتم تقديم عدد من العروض الاستعراضية في خيمة عيال الديرة وهي خيمة مخصصة للطفل، والتي ستتضمن العديد من ألعاب التعليم بواسطة الترفيه، إضافة الى تخصيص مسرح للطفل لتقديم العديد من الفقرات والعروض المحببة للطفل.

وقال أن الأمانة أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بحفل الافتتاح والذي سيتضمن العديد من الفقرات المتنوعة والتي تحتوي على أوبريت غنائي قامت على تأليفه جمعية الثقافة والفنون بالأحساء في شراكة مجتمعية تأصل منهج أمانة الشرقية في الشراكة الاستراتيجية المجتمعية مع العديد من الجهات الخاصة والحكومية .

مضيفا أن جميع الخيم الرئيسية للمهرجان تم تجهيزها بشكل كامل وجميعها مكيفة بالكامل ومهيأة لاستقبال أعداد كبيرة من الزوار.

وأضاف أنه تم تخصيص مسرح في وسط المهرجان مجهز بأحدث التجهيزات والتقنيات بغرض تقديم فقرات متنوعة وجوائز للزوار فيما سيقدم المهرجان لزواره مسرحية ولد بطنها للفنان الكوميدي المعروف طارق العلي وذلك في أول عرض مسرحي لمسرحيته الجديدة في السعودية.

وأكد على أنه تم خلال النسخة الحالية من المهرجان إجراء العديد من التعديلات والتوسعات في تصميم موقع المهرجان ليستوعب الكثير من الفعاليات والزوار في نفس الوقت، فيما سيتم خلال المهرجان تقديم العديد من المفاجآت للزوار والتي سيعلن عنها في حينها، موضحا أن اللجنة العليا للمهرجان عملت على اختيار فعاليات متنوعة تناسب جميع شرائح المجتمع .

كما سيتضمن المهرجان خيمة الفعاليات الرئيسية و التي تتسع لأكثر من ١٥٠٠ زائر، إضافة الى خيمة القرية الشعبية، إذ سيتم مشاركة ١٣ فرقة شعبية تؤدي الفلكلور الشعبي والألوان البحرية والأهازيج التي تعكس هوية المنطقة، وكذلك مقهى شعبي بطراز خاص ومسرح للفنون الشعبية.

وسيتم للمرة الأولى إقامة خيمة الرعب والتي يتم تقديمها لزوار المنطقة الشرقية للمرة الأولى وستحمل مفاجآت عديدة للزائرين والسائحين، إضافة الى أنه سيتم إقامة خيمة الأسرة والطفل، والتي تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الخاصة بالطفل على مسرح خاص تم إقامته خصيصا لهذه الأنشطة داخل الخيمة المعدة لذلك

وأكد معاليه على أن المهرجان سيقدم فعاليات للشباب والتي تتضمن ألعاب بنتبول (paintball )الشهيرة وبعض عروض الأكشن، وكذلك تم تخصيص خيمة للأسر الواعدة والتي تتضمن رائدات الأعمال وذلك بالتعاون مع صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة وذلك لدعم الوجوه الشابة وإبراز مواهبها بالشكل المطلوب، فيما تم تخصيص خيمة فنية تتضمن العديد من اللوحات التشكيلية ومعرض الصور والفنون التشكيلية.

ولفت معاليه الى أن الأمانة للعام الثاني على التوالي تدفع بالعنصر الشاب في تولي العديد من الجوانب الهامة في المهرجان وذلك إيمانا من الأمانة بأهمية دعم هذه الفئة الشابة واعطائها الفرصة للإبداع والتجديد والتطوير، مشيراً الى مشاركة أكثر من ١٥٠ شاب في المهرجان جميعهم يملكون خبرة كافية لإدارة المهرجان.

وتقدم معاليه بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على دعمهما المستمر للسياحة في المنطقة الشرقية ولجميع الأنشطة والمهرجانات التي تقام والتي توكد مدى حرصهما على إبراز هوية المنطقة الشرقيةً السياحية .

كما تقدم معاليه بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على دعمه للمهرجان من خلال مشاركة برنامج “بارع” في المهرجان والاستفادة من خبرات هذا البرنامج الوطني الذي يهتم بالحرف اليدوية.

وقدم شكره الى هيئة الترفيه على شراكتها الاستراتيجية والتي اعتبرها اضافة جديدة للمهرجان .

وشكر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير مشاركة جميع الجهات الحكومية والخاصة لإنجاح المهرجان وإبرازه بالشكل المطلوب وأن هذا التعاون يأتي امتداد لمبدأ الشراكة بين الأمانة وجميع الجهات الأخرى لخدمة أهالي المنطقة وتقديم أفضل ما يمكن تقديمه لإبراز هوية المنطقة السياحية .