 رجل الأعمال الشاب محمد عيد الخاطر يقدم دعما ماليا سخيا لفروسية الجبيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

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رجل الأعمال الشاب محمد عيد الخاطر يقدم دعما ماليا سخيا لفروسية الجبيل

رجل الأعمال الشاب محمد عيد الخاطر يقدم دعما ماليا سخيا لفروسية الجبيل
المناطق_مريم البراهيم

تلقى ميدان فروسية الجبيل دعما ماليا سخياً من رجل الأعمال الأستاذ محمد بن عيد الخاطر – عضو مجلس فروسية الجبيل وذلك بقيمة خمسين ألف ريال، وتأتي هذه المبادرة كي يسهم ميدان فروسية الجبيل في تحقيق رسالته في المحافظة على رياضة الفروسية العريقة التي تهدف لإقامة منافسات قيمة من خلال هذه الرياضة الهامة .

وقد أشاد الأستاذ راشد بن غانم القحطاني مدير عام ميدان فروسية الجبيل بدعم الأستاذ محمد بن عيد الخاطر المستمر لأنشطة ميدان فروسية الجبيل، ويأتي هذا الدعم استكمالا لدعم مجموعة شركات الخاطر لأحداث الجبيل المتنوعة والمبادرات الاجتماعية القيمة والخاصة بها، مشيراً إلى أن هذا التفاعل يجسد الدور الفعال لرجال الاعمال في مسيرة الميدان نحو تحقيق غاياته المرجوة من خلال هذه الرياضة كموروث ينبغي الحفاظ عليه وتطويره. ونيابة عن منسوبي ميدان فروسية الجبيل من إداريين وملاك، نتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لرجل الأعمال محمد الخاطرعلى جهوده المخلصة ووقفاته الصادقة تجاه الميدان وهذا الموروث الأصيل

 

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