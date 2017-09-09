القحطاني عن قطر: لا مكان لحسن النية مع الكاذبين

سياسة التزييف التي تنتهجها حكومة الدوحة دفعت المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني ليكشف أن تنظيم الحمدين ورط أمير قطر ببيان كاذب، مشيرا إلى أن أمير قطر تميم بن حمد لا يملك من أمره شيئا.

وقال القحطاني عبر حسابه في موقع تويتر: عاق أبوه قذافي الخليج ظن أنه سيحفظ ماء وجهه أمام شعبه بالبيان الكاذب ثم يتباكى بالهاتف والله غلطة وبنحاسبهم.. لا مكان لحسن النية مع الكاذبين.

وأضاف القحطاني: خيال المآتة الدمية تميم مسكين ومستضعف ولا يملك من أمره شيئًا. تنظيم الحمدين وجهوه حيث يشاؤون ثم ورطوه ببيان وكالة الأنباء القطرية الكاذب.