 بعد ارتفاعه للأسبوع الثالث.. الذهب يواصل صعوده ويخترق الـ 1350 دولارا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بعد ارتفاعه للأسبوع الثالث.. الذهب يواصل صعوده ويخترق الـ 1350 دولارا

بعد ارتفاعه للأسبوع الثالث.. الذهب يواصل صعوده ويخترق الـ 1350 دولارا
المناطق - وكالات

واصل الذهب مسلسل ارتفاعاته، ليسجل أمس الجمعة أعلى مستوى له في أكثر من عام، نتيجة انخفاض الدولار بسب صدور بيانات أضعف من المتوقع عن الوظائف الأمريكية، ومع تصاعد التوتر بشأن كوريا الشمالية، الذي عزز الطلب على الأصول الآمنة، إضافة لمخاوف تأثير إعصاري «إرما، وهارفي» على أكبر اقتصاد في العالم.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% ليصل إلى 1352.91 دولار للأونصة، ليصعد خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2% مواصلا تسجيله ثالث مكاسبه الأسبوعية.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.7% إلى 1359.50 دولار للأونصة.

فيما تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.5% إلى 91.177 أمس (الجمعة) بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ يناير 2015.

وتعرضت العملة الأمريكية لضغوط مع نزول عوائد سندات الخزانة الطويلة الأجل إلى أدنى مستوى في 10 أشهر، إذ أدت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة والمخاوف من تأثير الإعصارين «إرما، وهارفي» على أكبر اقتصاد في العالم إلى تحفيز الطلب على أدوات الدين الحكومية.

 

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