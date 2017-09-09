غرفة الشرقية تحتفي بالفائزين بجائزة القصيبي لأفضل منشأة واعدة

تحتفي غرفة الشرقية بالفائزين بجائزة الدكتور غازي القصيبي لأفضل منشأة واعدة في احتفالية خاصة تقيمها تحت رعاية وتشريف معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى مساء الاربعاء (27 سبتمبر 2017) .

وتهدف هذه الجائزة التي اطلقتها غرفة الشرقية قبل سنوات الى تنشيط وتفعيل الدور الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم وتحفيز الاقتصاد الوطني بشكل عام واقتصاد المنطقة الشرقية بشكل خاص، وتحقيق حالة من التنافسية الإيجابية فيما بين هذه المنشآت لتقديم مستويات أفضل في الجودة، وعطاءات أكثر إبداعا وتجديدا ورفع مستوى الإنتاجية لديها، وبالتالي لعب دور أكبر في مجالات التوطين المختلفة، وأهمها توطين الوظائف والتقنية، كما سيقام الحفل في قاعة المها بفندق كمبنسكي العثمان.

وتمنح الجائزة -التي تقدم مرة كل عامين- هذا العام لــ 15 منشأة واعدة حققت كافة متطلبات الفوز بالجائزة، وذلك بواقع ثلاث منشآت من كل قطاع من القطاعات التالية:(الصناَعات المساندة والخفيفة، خدمات الأعمال وتقنية المعلومات، الترفيه والسياحة والمطاعم، خدمات التصميم الهندسي والديكور، الخدمات التعليمية والتدريبية والاستشارات).

وتم الترشح للجائزة وفق عدة شروط، هي: مطابقة المنشأة للتعريف المستخدم من الغرفة لكل قطاع، ووجود مقر وعنوان واضح للمنشأة داخل المنطقة الشرقية، وأن تكون مملوكة أو تدار من قبل مواطنين سعوديين، وأن يكون قد مضى على بدء تشغيل المشروع أقل من عشر سنوات، اضافة إلى توافر سجل تجاري أو ترخيص مع اشتراك الغرفة وكلها سارية المفعول.

يذكر أن مشروع الجائزة يأتي منسجما مع جملة من الجهود والفعاليات التي تنفذها الغرفة لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمتمثلة في إنشاء مركز متخصص تحت مسمى (مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة)، وإطلاق مجلسي شباب وشابات الأعمال، وكلاهما يشرف على جملة من الفعاليات ذات العلاقة المباشرة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة (الذي يعقد مرة كل عامين)، فضلا عن عدد من البرامج التدريبية التي تدور حول نطاق (كيف تنشيء وتدير المشروع الصغير).