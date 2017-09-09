أمانة الشرقية تتلف ٣٦ طن بطاطس غير صالح للاستهلاك الآدمي

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن إتلاف كمية (36) طن من البطاطس الغير صالح للاستهلاك الآدمي، وذلك بعد ضبطه داخل شاحنة من قبل الإدارة العامة للأسواق التابعة لوكالة الخدمات بأمانة المنطقة الشرقية، وقبل توزيعه على الأسواق والمطاعم في المنطقة الشرقية، فيما وجه معالي أمين المنطقة الشرقية، بتكثيف الرقابة الصحية على المحال والمطاعم للتأكد من سلامة الفواكه والخضروات المستخدمة، يأتي ذلك امتدادا لجهود أمانة المنطقة الشرقية في الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المستفيدين.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في (تصريح صحافي) :” أن الإدارة العامة للأسواق في أمانة المنطقة الشرقية تمكنت من ضبط شاحنة تحتوي على أكثر من (12) ألف كيس بطاطس ما يعادل 36 طن، جاهز للبيع غير صالح للإستهلاك الأدمي، وذلك لظهور علامات التلف والعفن عليها، ما يمثل خطرا على صحة وسلامة المستفيدين”.

وأضاف :”الشحنة التي تم ضبطها والتي تعادل (36) طن كانت قادمة من مزرعة خارج المنطقة الشرقية، بهدف إفراغها في مباسط سوق الخضار المركزي، إلا أنه تم ضبطها وإتلاف الكمية في المردم قبل أنزال الشحنة “.

وأكد الصفيان أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية ومحاضر الضبط والإتلاف وذلك التنسيق مع المردم الصحي بالأمانة، مشيرا إلى إتلاف كامل الكمية تحت اشراف مراقبي الإدارة العامة للأسواق وإدارة المردم”.

وأكد الصفيان أن الأمانة لن تتهاون مع المخالفين فيما يتعلق بالصحة العامة وأنها ستطبق بحقهم أقصى العقوبات وفق اللوائح والأنظمة البلدية المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، لافتا إلى استمرار الجولات الميدانية الرقابية المكثفة على جميع المنشآت الصحية للتأكد من تطبيق التزامها بالاشتراطات الصحية .

ولفت الصفيان الى أن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وجه بضرورة تعقب مصدر الشحنة والتعاون مع وزارة البيئة و الزراعة والمياه بتزويدهم بكامل المعلومات للتواصل مع المنطقة التي تقع فيها المزرعة المصدرة لهذه الكمية من البطاطس، للتأكد من نظامية توزيع المحصول الغير صالح للاستخدام الأدمي على مناطق المملكة، كما شدد الجبير على ضرورة تكثيف عمليات الرقابة على جميع الشاحنات، والمطاعم ومحال العصائر لتفادي استخدام الفواكه والخضار التالفة وغير الصالحة للاستخدام الأدمي، لافتا إلى أهمية الاستفادة من مختبر الأمانة المتنقل الذي سيتواجد في السوق المركزي خلال الفترة القادمة لأخذ عينات عشوائية يومية من المنتجات المحلية و المستوردة الداخلة للسوق.

ودعت أمانة المنطقة الشرقية جميع المواطنين والمقيمين للتعاون مع الأمانة وذلك بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى فيما يتعلق بالصحة العامة عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار الساعة عبر مركز البلاغات 940