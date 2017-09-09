 أمانة الشرقية تتلف ٣٦ طن بطاطس غير صالح للاستهلاك الآدمي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

سياحة الباحة تدعم مهرجان الرمان شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي تدعو أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي قطر المرتبكة تصر على تقويض جهود الكويت في حل الأزمة غرفة الشرقية تحتفي بالفائزين بجائزة القصيبي لأفضل منشأة واعدة 155 طن يطلقون مزاد موسم صرام تمور الأحساء أمانة الشرقية تقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك أمانة الشرقية تتلف ٣٦ طن بطاطس غير صالح للاستهلاك الآدمي فضيحة قطرية في لندن .. باتت حديث الدوائر السياسية والإعلام البريطاني بعد ارتفاعه للأسبوع الثالث.. الذهب يواصل صعوده ويخترق الـ 1350 دولارا “الشورى” يستأنف جلساته العادية بعد غد الاثنين القحطاني عن قطر: لا مكان لحسن النية مع الكاذبين الكوارث الطبيعية تشتد حول العالم.. أقوى زلزال بالمكسيك منذ 85 عاما والحصيلة 61 قتيلا

أمانة الشرقية تتلف ٣٦ طن بطاطس غير صالح للاستهلاك الآدمي

أمانة الشرقية تتلف ٣٦ طن بطاطس غير صالح للاستهلاك الآدمي
الدمام - مريم البراهيم

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن إتلاف كمية (36) طن من البطاطس الغير صالح للاستهلاك الآدمي، وذلك بعد ضبطه داخل شاحنة من قبل الإدارة العامة للأسواق التابعة لوكالة الخدمات بأمانة المنطقة الشرقية، وقبل توزيعه على الأسواق والمطاعم في المنطقة الشرقية، فيما وجه معالي أمين المنطقة الشرقية، بتكثيف الرقابة الصحية على المحال والمطاعم للتأكد من سلامة الفواكه والخضروات المستخدمة، يأتي ذلك امتدادا لجهود أمانة المنطقة الشرقية في الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المستفيدين.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في (تصريح صحافي) :” أن الإدارة العامة للأسواق في أمانة المنطقة الشرقية تمكنت من ضبط شاحنة تحتوي على أكثر من (12) ألف كيس بطاطس ما يعادل 36 طن، جاهز للبيع غير صالح للإستهلاك الأدمي، وذلك لظهور علامات التلف والعفن عليها، ما يمثل خطرا على صحة وسلامة المستفيدين”.

وأضاف :”الشحنة التي تم ضبطها والتي تعادل (36) طن كانت قادمة من مزرعة خارج المنطقة الشرقية، بهدف إفراغها في مباسط سوق الخضار المركزي، إلا أنه تم ضبطها وإتلاف الكمية في المردم قبل أنزال الشحنة “.

وأكد الصفيان أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية ومحاضر الضبط والإتلاف وذلك التنسيق مع المردم الصحي بالأمانة، مشيرا إلى إتلاف كامل الكمية تحت اشراف مراقبي الإدارة العامة للأسواق وإدارة المردم”.

وأكد الصفيان أن الأمانة لن تتهاون مع المخالفين فيما يتعلق بالصحة العامة وأنها ستطبق بحقهم أقصى العقوبات وفق اللوائح والأنظمة البلدية المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، لافتا إلى استمرار الجولات الميدانية الرقابية المكثفة على جميع المنشآت الصحية للتأكد من تطبيق التزامها بالاشتراطات الصحية .

ولفت الصفيان الى أن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وجه بضرورة تعقب مصدر الشحنة والتعاون مع وزارة البيئة و الزراعة والمياه بتزويدهم بكامل المعلومات للتواصل مع المنطقة التي تقع فيها المزرعة المصدرة لهذه الكمية من البطاطس، للتأكد من نظامية توزيع المحصول الغير صالح للاستخدام الأدمي على مناطق المملكة، كما شدد الجبير على ضرورة تكثيف عمليات الرقابة على جميع الشاحنات، والمطاعم ومحال العصائر لتفادي استخدام الفواكه والخضار التالفة وغير الصالحة للاستخدام الأدمي، لافتا إلى أهمية الاستفادة من مختبر الأمانة المتنقل الذي سيتواجد في السوق المركزي خلال الفترة القادمة لأخذ عينات عشوائية يومية من المنتجات المحلية و المستوردة الداخلة للسوق.

ودعت أمانة المنطقة الشرقية جميع المواطنين والمقيمين للتعاون مع الأمانة وذلك بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى فيما يتعلق بالصحة العامة عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار الساعة عبر مركز البلاغات 940

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>