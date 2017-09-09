سياحة الباحة تدعم مهرجان الرمان

اوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة، أمين عام مجلس التنمية السياحية الاستاذ زاهر محمد الشهري أن الهيئة ستقوم هذا العام بتقديم الدعم لمهرجان الرمان في نسخته السادسة في منطقة الباحة، وذلك كون هذا المهرجان يعد من المهرجانات الواعدة والنوعية التي يمكن مع الشركاء من القطاعين العام والخاص تطويرها في الاعوام القادمة لتصبح من اهم الفعاليات على مستوى المملكة، ويساهم في تحقيق عدد من المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجتمعات المحلية بمنطقة الباحة.

وأضاف الاستاذ الشهري أنه إضافة إلى كون المهرجان يساهم في التعريف بهذا المنتج المميز لمنطقة الباحة، وطرق انتاجه ويساهم في توعية المزارعين ومنتجي الرمان، فإنه يساهم في خلق فرص عمل عديدة للمواطنين والتعريف بالمجتمعات المحلية وتسويق منتجاتهم لزوار المهرجان.

كما أكد على أن هذا الدعم يأتي بتوجيهات من صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، ويشتمل الدعم المقدم من الهيئة على الدعم المالي والفني للمهرجان، إضافة إلى المساهمة في تسويق المهرجان من خلال قنوات التسويق المتعددة في الهيئة والتي تشمل المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ومراكز المعلومات ومركز الاتصال السياحي (19988).

كما أكد الشهري على دعم وحرص سمو أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية والاهتمام والاستعداد لمهرجان الرمان وتوجيه الشركاء ذات العلاقة للعمل على هذا المهرجان الزراعي والعمل على تطويره وتسويق منتجاته.

من جانبه أكد الشهري أيضاً على أنه تم اختيار إحدى المؤسسات المتخصصة والمرخصة في تنظيم المهرجانات والفعاليات لإدارة وتنظيم هذا المهرجان والتنسيق مع محافظة القرى وجمعية الرمان وغيرهم من الشركاء لإنجاح هذا المهرجان وبما يعود بالنفع على العارضين المزارعين والزوار الكرام