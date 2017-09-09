 سياحة الباحة تدعم مهرجان الرمان | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

سياحة الباحة تدعم مهرجان الرمان شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي تدعو أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي قطر المرتبكة تصر على تقويض جهود الكويت في حل الأزمة غرفة الشرقية تحتفي بالفائزين بجائزة القصيبي لأفضل منشأة واعدة 155 طن يطلقون مزاد موسم صرام تمور الأحساء أمانة الشرقية تقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك أمانة الشرقية تتلف ٣٦ طن بطاطس غير صالح للاستهلاك الآدمي فضيحة قطرية في لندن .. باتت حديث الدوائر السياسية والإعلام البريطاني بعد ارتفاعه للأسبوع الثالث.. الذهب يواصل صعوده ويخترق الـ 1350 دولارا “الشورى” يستأنف جلساته العادية بعد غد الاثنين القحطاني عن قطر: لا مكان لحسن النية مع الكاذبين الكوارث الطبيعية تشتد حول العالم.. أقوى زلزال بالمكسيك منذ 85 عاما والحصيلة 61 قتيلا

سياحة الباحة تدعم مهرجان الرمان

سياحة الباحة تدعم مهرجان الرمان
المناطق - الباحة

اوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة، أمين عام مجلس التنمية السياحية الاستاذ زاهر محمد الشهري أن الهيئة ستقوم هذا العام بتقديم الدعم لمهرجان الرمان في نسخته السادسة في منطقة الباحة، وذلك كون هذا المهرجان يعد من المهرجانات الواعدة والنوعية التي يمكن مع الشركاء من القطاعين العام والخاص تطويرها في الاعوام القادمة لتصبح من اهم الفعاليات على مستوى المملكة، ويساهم في تحقيق عدد من المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجتمعات المحلية بمنطقة الباحة.
وأضاف الاستاذ الشهري أنه إضافة إلى كون المهرجان يساهم في التعريف بهذا المنتج المميز لمنطقة الباحة، وطرق انتاجه ويساهم في توعية المزارعين ومنتجي الرمان، فإنه يساهم في خلق فرص عمل عديدة للمواطنين والتعريف بالمجتمعات المحلية وتسويق منتجاتهم لزوار المهرجان.
كما أكد على أن هذا الدعم يأتي بتوجيهات من صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، ويشتمل الدعم المقدم من الهيئة على الدعم المالي والفني للمهرجان، إضافة إلى المساهمة في تسويق المهرجان من خلال قنوات التسويق المتعددة في الهيئة والتي تشمل المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ومراكز المعلومات ومركز الاتصال السياحي (19988).
كما أكد الشهري على دعم وحرص سمو أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية والاهتمام والاستعداد لمهرجان الرمان وتوجيه الشركاء ذات العلاقة للعمل على هذا المهرجان الزراعي والعمل على تطويره وتسويق منتجاته.
من جانبه أكد الشهري أيضاً على أنه تم اختيار إحدى المؤسسات المتخصصة والمرخصة في تنظيم المهرجانات والفعاليات لإدارة وتنظيم هذا المهرجان والتنسيق مع محافظة القرى وجمعية الرمان وغيرهم من الشركاء لإنجاح هذا المهرجان وبما يعود بالنفع على العارضين المزارعين والزوار الكرام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>