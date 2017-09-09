 أسلحة أمريكية للبحرين بـ 3.8 مليار دولار | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أسلحة أمريكية للبحرين بـ 3.8 مليار دولار

أسلحة أمريكية للبحرين بـ 3.8 مليار دولار
المناطق - وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن “وزارة الخارجية وافقت على صفقة مبيعات أسلحة للبحرين قيمتها تزيد على 3.8 مليار دولار تشمل طائرات إف-16 وصواريخ وزورقين وتحديث طائرات”.

وجاءت موافقة وزارة الخارجية على الصفقة المحتملة تزامناً مع إخطارها الكونغرس.

وقالت وزارة الدفاع، إن “المبيعات المقترحة تشمل 19 طائرة إف-16 في من إنتاج لوكهيد مارتن قد تصل قيمتها إلى 2.7 مليار دولار”.

وقالت وزارة الدفاع في بيانين منفصلين، إن “مبيعات محتملة أخرى تشمل زورقي دورية مزودين بمدافع رشاشة و221 صاروخاً مضاداً للدبابات تنتجها شركة رايثون علاوة على عمليات تحديث بقيمة 1.8 مليار دولار لأسطول البحرين الحالي من طائرات إف-16”.

وفي مايو(أيار)، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن “علاقات واشنطن مع البحرين ستتحسن وذلك عقب اجتماعه مع ملك البحرين خلال زيارة للسعودية”.

وقال مسؤول طلب عدم نشر اسمه قال يوم الجمعة إن لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب وافقتا على المبيعات المقترحة عبر “عملية مراجعة متدرجة” تسبق هذا الإخطار الرسمي.

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