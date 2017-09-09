بأيدي سعودية ماهره .. معرض مبدعات القصيم في الواحة مول بالرس

انطلق بمجمع الواحة مول بمحافظة الرس بمنطقة القصيم معرض الحرف اليدوية والذي ينظمه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم, ويضم المعرض 10حرف نسائية متنوعة منها صناعة الخوص والديكوباج وصناعة الاكسسوارات وغيرها من الحرف والمنتجات المتميزة ويستمر المعرض حتى يوم الثلاثاء القادم.

واوضح مديرعام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم ابراهيم بن علي المشيقح ان المعرض هو الاول ضمن اتفاقية التعاون الجديدة بين فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم ومجمع الواحة مول ومؤسسة اريب لتنظيم المعارض لتوفير منصات عرض وبيع المنتجات الحرفية لدعم الحرفيات السعوديات، وقال يأتي المعرض امتداداً لتوجه البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) لتوفير منافذ بيع مؤقته ودائمة في أماكن تواجد الناس وذلك لخدمة الحرف السعودية الأصيلة، مشيداً بالدعم الذي يلقاه حرفيوا وحرفيات القصيم من صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية الذي وجه بتوفير منافذ بيع للأسر المنتجة والحرفيين في المجمعات التجارية والمتنزهات والمواقع الاخرى الملائمة بمنطقة القصيم لاتاحة الفرص لهذه الاسر بالاستفادة من عرض وبيع منتجاتهم في عدة اماكن ونقل السيدات والأسر من الحاجة الى الاكتفاء.

وقدر مديرعام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم لمجمع الواحة مول ولجنة التنمية السياحية بمحافظة الرس دعمهم لهذا التوجه مؤكداً ان التسجيل متاح للمعارض القادمة والتي ستكون بشكل دوري على مدار العام في المولات التجارية من خلال حساب حرف القصيم و مبدعات القصيم في التواصل الاجتماعي.

ويعد معرض الواحة مول المعرض الاول لعدد من المعارض المتنقلة القادمة والتي ستقام بمحافظات القصيم لخدمة الحرفيات وتسويق انتاجهن.