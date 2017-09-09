 بأيدي سعودية ماهره .. معرض مبدعات القصيم في الواحة مول بالرس | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الصليب الأحمر يشغل مكان الأمم المتحدة في ميانمار وكالة المسجد النبوي تقوم بزيادة عدد الوجبات والاهداءات المقدمة للحجاج حفلة مصغرة تنتهي بـ ٩ حالات تسمم غذائي في سراة عبيدة الريال اليمني يتهاوى أمام الدولار والسعودي في أول تداول رسمي بعد إجازة العيد “التعليم” وإداراتها تطلق حملة تربوية قبيل انطلاق العام الدراسي بأيدي سعودية ماهره .. معرض مبدعات القصيم في الواحة مول بالرس فصيل سوري معارض: اتهام روسيا لنا باستخدام الكيماوي “انتقامي” أسلحة أمريكية للبحرين بـ 3.8 مليار دولار بينها أبنية حجرية وقرى متكتلة وقصور مشتركة.. أنواع مختلفة من الطراز المعماري في 400 ألف كم٢ سياحة الباحة تدعم مهرجان الرمان شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي تدعو أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي قطر المرتبكة تصر على تقويض جهود الكويت في حل الأزمة

بأيدي سعودية ماهره .. معرض مبدعات القصيم في الواحة مول بالرس

بأيدي سعودية ماهره .. معرض مبدعات القصيم في الواحة مول بالرس
المناطق - الرس

انطلق بمجمع الواحة مول بمحافظة الرس بمنطقة القصيم معرض الحرف اليدوية والذي ينظمه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم, ويضم المعرض 10حرف نسائية متنوعة منها صناعة الخوص والديكوباج وصناعة الاكسسوارات وغيرها من الحرف والمنتجات المتميزة ويستمر المعرض حتى يوم الثلاثاء القادم.
واوضح مديرعام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم ابراهيم بن علي المشيقح ان  المعرض هو الاول ضمن اتفاقية التعاون الجديدة بين فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم ومجمع الواحة مول ومؤسسة اريب لتنظيم المعارض لتوفير منصات عرض وبيع المنتجات الحرفية لدعم الحرفيات السعوديات، وقال يأتي المعرض امتداداً لتوجه البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) لتوفير منافذ بيع مؤقته ودائمة في أماكن تواجد الناس وذلك لخدمة الحرف السعودية الأصيلة، مشيداً بالدعم الذي يلقاه حرفيوا وحرفيات القصيم من صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية الذي وجه بتوفير منافذ بيع للأسر المنتجة والحرفيين في المجمعات التجارية والمتنزهات والمواقع الاخرى الملائمة بمنطقة القصيم  لاتاحة الفرص لهذه الاسر بالاستفادة من عرض وبيع منتجاتهم في عدة اماكن  ونقل السيدات والأسر من الحاجة الى الاكتفاء.
وقدر مديرعام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم لمجمع الواحة مول ولجنة التنمية السياحية بمحافظة الرس دعمهم لهذا التوجه مؤكداً ان التسجيل متاح للمعارض القادمة والتي ستكون بشكل دوري على مدار العام في المولات التجارية من خلال حساب حرف القصيم و مبدعات القصيم في التواصل الاجتماعي.
ويعد معرض الواحة مول المعرض الاول لعدد من المعارض المتنقلة القادمة والتي ستقام بمحافظات القصيم  لخدمة الحرفيات وتسويق انتاجهن.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>