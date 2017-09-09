“التعليم” وإداراتها تطلق حملة تربوية قبيل انطلاق العام الدراسي

أطلقت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات الكثير من الشعارات والعبارات التربوية في حملة اعلامية تحفيزية كبيرة في معرفاتها في منصات التواصل الاجتماعي ،مع قرب مواعيد عودة المعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات للمدارس ،وحملت هذه الحملة الاعلامية من قبل الوزارة وادارات التعليم الكثير من الشعارات والعناوين التربوية والتعليمية المختلفة.

ففي مركز الانتاج الذي يشرف على الاستديوهات التعليمية بإدارات التعليم ،وإشرف الادارة العامة للعلاقات والاعلام بوزارة التعليم كان عنوان شعاره :”معلمي .. انت قدوتي “وبين تحت هذا العنوان عشرة نقاط يجب ان يحرص عليها المعلم وهي :” في أول لقاء لك مع الطلاب عرفهم على نفسك بإيجاز ،وعرف الطلاب على المادة التي ستدرسها لهم واعطهم نبذه عنها ،واستخدم العبارات والالفاظ المفهومه والمعروفه لدى طلابك ،وتعرف على أسماء الطلاب ونادهم بأحب الاسماء لهم ،وتعرف على حاجات الطلاب ومستوياتهم الدراسية والتحصيلية ،وقم بإعداد دروسك بتأن مراعياً حاجات طلابك الفردية ،وحفز طلابك على المشاركة في الحوار واستمع جيداً لهم ،وكن ملتزماً بنظام المدرسة حتى تكون قدوة للطلاب ،وعزز ثقتك بطلابك وعزز ثقتهم في أنفسهم ،واهتم بالجوانب الايجابية للسلوك كإهتمامك بالجوانب العلمية “.

وأكدت الوزارة ،وإدارات عبر منصات التواصل التابعة لها وغيرها على ان المعلم السعودي يعد ⁧أنموذجا مشرفا يحتذى به في العطاء والبذل والتفاني والإخلاص،وجمع بين سمو الرسالة وشرف المهنة وعلو المكانة.