حفلة مصغرة تنتهي بـ ٩ حالات تسمم غذائي في سراة عبيدة

في ساعات الفجر الأولى من يوم السبت الموافق ١٨-١٢-١٤٣٨ هـ استقبلت طوارئ مستشفى سراة عبيدة ٩ حالات تسمم غذائي من الجالية الفلبينية يعملون في أحد المراكز الخاصة في سراة عبيدة .

و على الفور تم عمل الفحوصات المخبرية لجميع الحالات حيث اتضح وجود ٧ حالات إيجابية مصابة بالأمبيبا بينما بقيت حالتين عمل لها باقي التحاليل للتأكد من سلامتها .

و تم مباشرةً إدخالهم لأقسام التنويم و استدعاء الأخصائين لعمل الخطة العلاجية بمتابعة مباشرة من الكادر الإداري المختص والذين اطلعوا بدورهم على جميع الإجرائات العلاجية و الفحوصات المخبرية ، كما تم توجيه فريق من الطب الوقائي بالصحة العامة بعمل أخذ العينات و حصر عدد المصابين .

و وجه مدير القطاع الصحي و المشرف على مستشفى سراة عبيدة عيد محمد القحطاني جميع العاملين في المستشفى ممن يهمهم الأمر بمتابعة و تقديم الرعاية الطبية كاملةً كما أوصى بعمل تقرير تفصيلي و إلحاقي و الإلتزام بباقي الإجرائات الوقائية .. أوضح ذلك المتحدث الرسمي لصحة عسير / عبدالعزيز بن يحيى آل شايع