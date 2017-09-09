 حفلة مصغرة تنتهي بـ ٩ حالات تسمم غذائي في سراة عبيدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

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حفلة مصغرة تنتهي بـ ٩ حالات تسمم غذائي في سراة عبيدة

حفلة مصغرة تنتهي بـ ٩ حالات تسمم غذائي في سراة عبيدة
المناطق - أبها

في ساعات الفجر الأولى من يوم السبت الموافق ١٨-١٢-١٤٣٨ هـ استقبلت طوارئ مستشفى سراة عبيدة ٩ حالات تسمم غذائي من الجالية الفلبينية يعملون في أحد المراكز الخاصة في سراة عبيدة .

و على الفور تم عمل الفحوصات المخبرية لجميع الحالات حيث اتضح وجود ٧ حالات إيجابية مصابة بالأمبيبا بينما بقيت حالتين عمل لها باقي التحاليل للتأكد من سلامتها .

و تم مباشرةً  إدخالهم لأقسام التنويم و  استدعاء الأخصائين لعمل الخطة العلاجية بمتابعة  مباشرة من الكادر الإداري المختص  والذين اطلعوا بدورهم على جميع الإجرائات العلاجية و الفحوصات المخبرية ، كما تم توجيه فريق من الطب الوقائي بالصحة العامة  بعمل أخذ العينات و حصر عدد المصابين  .
و وجه مدير القطاع الصحي و المشرف على مستشفى سراة عبيدة عيد محمد القحطاني  جميع العاملين في المستشفى ممن يهمهم الأمر بمتابعة و تقديم الرعاية الطبية كاملةً كما أوصى بعمل تقرير تفصيلي و إلحاقي و الإلتزام بباقي الإجرائات الوقائية .. أوضح ذلك المتحدث الرسمي لصحة عسير / عبدالعزيز بن يحيى آل شايع

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