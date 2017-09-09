وكالة المسجد النبوي تقوم بزيادة عدد الوجبات والاهداءات المقدمة للحجاج

ضمن حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا في موسمها الخامس وجه معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بزيادة تقديم الهدايا للحجاج والزوار في ساحات المسجد النبوي حيث تواصل إدارة شؤون الزيارة وبالتنسيق والتعاون مع إدارة الساحات وإدارة الأمن والسلامة بالوكالة بتوزيع الحقائب الإهدائية والوجبات الغذائية الخفيفة عبر مراكز التوزيع اليومي في ساحات المسجد النبوي .

وأوضح مدير إدارة شؤون الزيارة بالوكالة الأستاذ ياسر بن محسن الجيار أن التوزيع مستمر بشكل يومي في ساحات المسجد النبوي حيث وجه معالي الرئيس العام بزيادة توزيع الهدايا خلال الموسم الثاني للحج وهو ما لمسنا منه فرح الزائرين الكريم وتعبيرهم عن امتنانهم وشكرهم للخدمات المقدمة من قبل العاملين بالمسجد النبوي .

وقدم الجيار الشكر و التقدير لمعالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ولفضيلة الدكتور علي بن سليمان العبيد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي على متابعتهم ودعمهم المستمر للعاملين بالمسجد النبوي .