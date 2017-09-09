 ضبط عمالة يبيعون لحوم الهدي على المطاعم في مكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

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ضبط عمالة يبيعون لحوم الهدي على المطاعم في مكة

ضبط عمالة يبيعون لحوم الهدي على المطاعم في مكة
واس - مكة

قامت الفرق الميدانية بأمانة العاصمة المقدسة التابعة لمكتب نائب الأمين للمشاعر المقدسة والمواسم وبمشاركة بلدية المعابدة الفرعية ، بعدد من الجولات ضبطت خلالها العديد من المخالفين في بيع ونقل وتداول اللحوم ، التي يتزايد عرضها خلال هذه الأيام بعد موسم الحج وعيد الأضحى.
وأوضح مدير وحدات الذبح بالمشاعر المقدسة حسين بن خميس الزهراني أن الأمانة تكثّف نشاطها الرقابي لمتابعة مثل هذه المخالفات ومراقبة اللحوم التي تباع هذه الأيام بطرق عشوائية والقضاء على هذه الظاهرة، حيث جرى القبض على عمالة مخالفة بأحد المطابخ يبيعون لحوم الهدي والأضاحي ، واغلاق الموقع الذي يفتقر للاشتراطات الصحية ، وتطبيق أقصى العقوبات وفق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية ومصادرة اللحوم الموجودة بالموقع وجميعها غير صالحه للاستهلاك الآدمي وتم إتلافها في حينه ، وجاري إكمال الإجراءات النظامية حيال صاحب الموقع

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