 “إرما” يضرب كوبا ويتجه إلى فلوريدا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

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“إرما” يضرب كوبا ويتجه إلى فلوريدا

“إرما” يضرب كوبا ويتجه إلى فلوريدا
المناطق - وكالات

اجتاح الإعصار إرما كوبا أمس الجمعة (8 سبتمبر أيلول) في طريقه إلى ولاية فلوريدا الأمريكية حيث أمرت السلطات بإجلاء ملايين السكان بعد مقتل 21 شخصا في شرق الكاريبي كما تسبب في دمار شديد.
واشتد الإعصار إرما ووصل إلى اليابسة في كوبا كإعصار من الفئة الخامسة في حين أمرت السلطات الأمريكية بإجلاء ملايين السكان في ولاية فلوريدا.
ومن المتوقع أن يعبر الإعصار وسط كوبا اليوم السبت 9 سبتمبر وأن يلحق أضرارا بمنتجعات سياحية، مما استدعى إخلاءها من السائحين والدلافين.
ويتوقع أن يتحرك الإعصار شمالا متفاديا غرب كوبا والعاصمة هافانا. كما يتوقع أن‭‭ ‬‬يصل إلى فلوريدا صباح الأحد 10 سبتمبر مسببا دمارا نتيجة الرياح والسيول في رابع أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان.
ويقترب إرما من الولايات المتحدة بعد أسبوعين من الإعصار هارفي الذي اجتاح تكساس وأودى بحياة نحو 60 شخصا وسبب أضرارا تقدر قيمتها بما يصل إلى 180 مليار دولار في تكساس ولويزيانا.

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