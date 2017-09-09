 ‏بعد عدة محاولات لم تنجح.. المواطن عارف الحر يتمكن من الوفاء بنذره ويتبرع بكليته لمريض | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

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‏بعد عدة محاولات لم تنجح.. المواطن عارف الحر يتمكن من الوفاء بنذره ويتبرع بكليته لمريض

‏بعد عدة محاولات لم تنجح.. المواطن عارف الحر يتمكن من الوفاء بنذره ويتبرع بكليته لمريض
المناطق - حائل

تمكن مواطن من حائل من الوفاء بنذر نذره قبل نحو 7 سنوات للتبرع بكليته لأحد مرضى الفشل الكلوي لوجه الله تعالى، وذلك بعد عدة محاولات لم تنجح لعدم تطابق أنسجته مع المرضى.
وكان المواطن ويدعي “عارف بن فهد الحر” نذر التبرع بكليته خلال انتظاره أمام غرفة العمليات التي كان يخضع نجله لعملية خطيرة بداخلها، حيث قادته الصدفة لدخول غرفة غسيل الكلى المجاورة لغرفة العمليات، ومشاهد معاناة مرضى الفشل الكلوي.
وقال عارف أنه نذر التبرع بكليته لأي مريض، وجلس يدعو الله عز وجل أمام غرفة العمليات بأن يمن الله على نجله بالشفاء، وقد استجاب الله لدعائه ونجحت العملية وتعافى نجله.
وأبان أنه تقدم للتبرع بكليته لعدد من المرضى خلال السنوات الماضية غير أن الأنسجة لم تتطابق، مضيفاً بحسب صحيفة “عكاظ” أنه ظل يتابع مواقع التواصل الاجتماعي بحثاً عن محتاجين لزراعة كلى، حتى وجد المريض “سعود الحارثي” من الطائف (28 عاماً) يبحث عن متبرع، فتقدم للتبرع له، وتطابقت الأنسجة.
من جهتهم، أعرب عدد من أقارب سعود الحارثي عن تقديرهم للموقف الإنساني الذي قام به “عارف”، لافتين إلى أنه أمر غير مستغرب من أبناء الوطن، كما عبروا عن سعادتهم بنجاح عملية نقل الكلية.

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