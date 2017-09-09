مئات الطائرات تقلع من مطار فلوريدا هربا من إرما

شهدت ولاية فلوريدا هروبا جماعيا لسكانها، فيما تستعد مئات الطائرات للإقلاع من مطار فلوريدا هرباً من إعصار ارما.

وحث حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية ريك سكوت، السكان على الاستجابة لطلبات إخلاء المنطقة اليوم مع اقتراب وصول الإعصار إرما، أقوى عاصفة على الإطلاق يتم تسجيلها في المحيط الأطلسي من الولاية.

ودعا سكوت جميع سكان الولاية إلى الاستعداد لإخلاء المنطقة قبيل وصول العاصفة وطلب من السكان الخروج الآن في ظل عمليات إخلاء إلزامية.

وقال سكوت :لا تعتقدوا أنكم تستطيعون تحّمل هذه العاصفة .. كل أسرة في فلوريدا يجب أن تكون مستعدة للإخلاء بغض النظر عن الساحل الذي أنتم عليه.

وتعمل الولاية على التأكد من وجود ما يكفي من البنزين عن طريق جلب المزيد من ناقلات النفط، والطلب من محطات البنزين أن تظل مفتوحة خارج ساعات العمل المعتادة, حاثاً سكوت على أن “يأخذوا ما يحتاجونه من الوقود”, حيث تم تفعيل طلب إجلاء إلزامي في منطقة فلوريدا كيز، بحسب سكوت، مضيفاً أن ما يقدر بـ 31 ألف شخص غادروا الجزر المنخفضة عن سطح البحر.

إعصار إرما هو إعصار استوائي قوي للغاية من الفئة الخامسة حسب مقياس سفي ر- سمبسون ويصنف كأقوى إعصار في تاريخ المحيط الأطلسي.

ضرب إعصار إرما في الأيام الماضية جزيرة باربودا إحدى جزيرتي أنتيغوا وباربودا وحسب التوقعات سيصل الإعصار إلى جزر ليوارد وبورتوريكو، ويهدد حالياً كلاً من كوبا وجنوب شرقي الولايات المتحدة، وأعلنت الولايات المتحدة حالة الطوارئ في جميع مناطق ولاية فلوريدا.