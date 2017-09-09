 ماكرون يبحث مع ترامب وآبي زيادة الضغوط على بيونغ يانغ | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

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ماكرون يبحث مع ترامب وآبي زيادة الضغوط على بيونغ يانغ

ماكرون يبحث مع ترامب وآبي زيادة الضغوط على بيونغ يانغ
المناطق - وكالات

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت، أن ماكرون ناقش زيادة الضغوط والعقوبات على كوريا الشمالية خلال اتصالين هاتفيين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وقال المكتب إن الزعماء الثلاثة شددوا على ضرورة أن يرد المجتمع الدولي بشكل “موحد وحازم” على بيونغ يانغ.

واستعدت كوريا الجنوبية اليوم السبت لاحتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية أخرى مع احتفالها بذكرى تأسيسها وذلك بعد أيام فقط من سادس وأكبر تجاربها النووية والتي هزت الأسواق المالية العالمية وأدت إلى زيادة تصعيد التوترات في المنطقة.

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