حبة مانجو يوميا تمنع أمراض القلب والسكر

ذكر موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن دراسة وجدت أن المانجو يمكنها التحكم في مستويات السكر في الدم وخفض الكولسترول.

ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون من معهد إلينوي للتكنولوجيا، شيكاجو، 7 دراسات أجريت على تأثير المانجو على مرض السكر من النوع 2 على مدى العشرين سنة الماضية.

ووجد الباحثون أن تناول الفاكهة الصفراء يعزز السيطرة على مستويات السكر في الدم عند كل من البشر والحيوانات الذين يعانون من مرض السكر من النوع 2 الذي يمكن أن يكون مميتاً.

وأظهرت التجارب على القوارض أيضا أن المانجو يمكنها الوقاية من مرض السكر من النوع 2 عن طريق التحكم في مستوى السكر في الدم.

ويتسبب داء السكري من النوع الثاني، في عدم إنتاج الجسم ما يكفى من الأنسولين، مما يسبب بقاء الجلوكوز في الدم ويترتب عليه الإصابة بالعمى والبتر للأطراف.

وأظهرت التجارب نفسها أن المانجو تعمل على خفض الكوليسترول والدهون الثلاثية، لأن المستويات العالية من هذه الدهون يمكنها رفع خطر الإصابة بأمراض القلب القاتل الأول في العالم.