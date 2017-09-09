 عشرات الآلاف يتظاهرون في لندن احتجاجا على الخروج من الاتحاد الأوروبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

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عشرات الآلاف يتظاهرون في لندن احتجاجا على الخروج من الاتحاد الأوروبي

عشرات الآلاف يتظاهرون في لندن احتجاجا على الخروج من الاتحاد الأوروبي
المناطق - وكالات

تظاهر عشرات الآلاف من البريطانيين في العاصمة لندن اليوم السبت احتجاجا على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.
وجاب المتظاهرون في المسيرة وسط لندن حاملين أعلام الاتحاد الأوروبي حتى وصلوا إلى مبنى البرلمان.
وكان يدعم المظاهرة المغني الأيرلندي بوب جيلدوف.
تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا ستخرج رسميا من الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس عام 2019.
وتأتي المسيرة الاحتجاجية في وقت غير ملائم للحكومة البريطانية، حيث يصوت مجلس العموم البريطاني (الغرفة السفلى من البرلمان) لأول مرة على قانون الخروج من الاتحاد.
وتعتزم الحكومة البريطانية على أساس هذا القانون إعادة صياغة نحو 12 ألف لائحة تخص الاتحاد الأوروبي في القانون الوطني، وهو ما تعتبره المعارضة تدخلا في توزيع السلطات.
تجدر الإشارة إلى أن مستقبل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي معرض للخطر خلال هذا التصويت، خاصة بعد إخفاقها في الحصول على الأغلبية في الانتخابات التي جرت في حزيران/يونيو الماضي.

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