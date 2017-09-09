 تشيلسي يحقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تشيلسي يحقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي

تشيلسي يحقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي
المناطق - الرياض

حقق تشيلسي حامل اللقب فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مستفيدا من هدفي ألفارو موراتا ونجولو كانتي ليتفوق 2-1 على مضيفه ليستر سيتي اليوم السبت.

وتقدم موراتا مهاجم منتخب إسبانيا بهدف لتشيلسي بضربة رأس عند الدقيقة 41 وأضاف كانتي لاعب وسط ليستر السابق الهدف الثاني بتسديدة بعيدة المدى قبل أن يقلص جيمي فاردي الفارق من ركلة جزاء.

ويتحمل كاسبر شمايكل حارس ليستر مسؤولية الهدف الثاني لتشيلسي إذ سدد كانتي من 30 مترا ومرت بسهولة من أسفل الحارس.

وقلص فاردي الفارق بعدما تعرض لخطأ من تيبو كورتوا حارس تشيلسي ونفذ ركلة الجزاء بنجاح لكن الوقت المتبقي لم يكن كافيا للتعادل.

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