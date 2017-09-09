 لبيعه أملاكا للإسرائيليين.. مئات الفلسطينيين يطالبون برحيل البطريرك اليوناني | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

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لبيعه أملاكا للإسرائيليين.. مئات الفلسطينيين يطالبون برحيل البطريرك اليوناني

لبيعه أملاكا للإسرائيليين.. مئات الفلسطينيين يطالبون برحيل البطريرك اليوناني
المناطق - وكالات

شارك المئات من المسيحيين الفلسطينيين، السبت، في تظاهرة بمدينة القدس احتجاجا على بيع الكنيسة الأرثوذكسية أملاكا للإسرائيليين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وذكرت الوكالة أن هذه التظاهرة جاءت بدعوة من المؤسسات الأرثوذكسية في فلسطين التي قررت تصعيد احتجاجها ضد بطريرك القدس ثيوفيلوس الثالث اليوناني الجنسية، بسبب “تسريب وبيع أراضي وعقارات الكنيسة للاحتلال الإسرائيلي وجمعياته الاستيطانية”.

ورفع المتظاهرون لافتات بلغات عدة “تؤكد التمسك بعقارات وأراضي الوقف المسيحي في القدس وسائر الوطن الفلسطيني”، وأخرى تدعو “بطريرك القدس ومجمعه الكنسي إلى الرحيل”.

وكان نحو 300 فلسطيني قدموا في أغسطس الماضي شكوى إلى النائب العام الفلسطيني ضد البطريرك بزعم “بيع الأرض للعدو”، وفق “أسوشيتد برس”.

وتقول السلطة الفلسطينية إن البطريركية الأرثوذكسية عقدت في يوليو الماضي صفقة عرفت باسم “صفقة رحابيا”، تضمنت بيع نحو 528 دونما من أملاك البطريركية في القدس لشركات إسرائيلية، وأدى الأمر حينها إلى حدوث احتجاجات.

لكن البطريركية الأرثوذكسية نفت هذه الاتهامات، وقالت في بيان إنها لم تجر أي صفقات مع الإسرائيليين، مؤكدة أن ما قامت به هو “إنقاذ حقها المالي  واستخدامه للحفاظ على وجودها من أجل خدمة وحماية أراضيها وممتلكاتها”.

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