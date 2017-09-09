“التعاون الإسلامي” تدين توسيع المستوطنات الإسرائيلية بالقدس

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت المنظمة أن كل المستوطنات المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة تعد غير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحذر الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين، في بيان السبت، من خطورة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي القاضي بتشكيل مجلس لإدارة شؤون المستوطنين في مدينة الخليل.

واعتبر العثيمين ذلك سابقة خطيرة تهدف إلى تعزيز الوجود الاستيطاني وفرض الأنظمة العنصرية في إطار مخططات الاحتلال الاسرائيلي الرامية لتهويد البلدة القديمة لمدينة الخليل.

وأكد أن استمرار الاستيطان الإسرائيلي يشكل عدوانا مفتوحا على حقوق الشعب الفلسطيني ويعكس إمعان إسرائيل قوة الاحتلال في سياساتها الرامية إلى تقويض الجهود الدولية وإلى تحقيق رؤية حل الدولتين.

وجدد العثيمين دعوته مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته وإلزام إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال احترام التزاماتها الدولية ووضع حد لسياستها الاستيطانية بوصفها جريمة حرب يجب وقفها.