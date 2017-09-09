 أرسنال يتعافى من هزيمتين متتاليتين ويتفوق على بورنموث | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أرسنال يتعافى من هزيمتين متتاليتين ويتفوق على بورنموث “التعاون الإسلامي” تدين توسيع المستوطنات الإسرائيلية بالقدس لبيعه أملاكا للإسرائيليين.. مئات الفلسطينيين يطالبون برحيل البطريرك اليوناني تشيلسي يحقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي عشرات الآلاف يتظاهرون في لندن احتجاجا على الخروج من الاتحاد الأوروبي حبة مانجو يوميا تمنع أمراض القلب والسكر إجلاء 6 ملايين شخص في فلوريدا قبل وصول إعصار “إرما” كوريا الشمالية تلمح إلى إجراء مزيد من التجارب النووية ماكرون يبحث مع ترامب وآبي زيادة الضغوط على بيونغ يانغ وزير يمني يُطالب المنظمات الأممية بإدانة سلوك الانقلابيين تجاه المساعدات الإنسانية روسيا تكشف عن الخسائر السوفيتية بأزمة الصواريخ الكوبية قبل 55 عاماً أكثر من 20 ألف مشرف ومعلم وإداري في تعليم صبيا يعودون غدا لمواصلة العطاء

أرسنال يتعافى من هزيمتين متتاليتين ويتفوق على بورنموث

أرسنال يتعافى من هزيمتين متتاليتين ويتفوق على بورنموث
المناطق - وكالات

تعافى أرسنال من هزيمتين متتاليتين واستفاد من هدفين للمهاجم داني ويلبي كليفوز بسهولة 3-صفر على بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.
وبعد الخسارة أمام ستوك سيتي وليفربول بدأ أرسنال اللقاء بقوة وتقدم بعد ست دقائق بضربة رأس من ويلبيك وأضاف ألكسندر لاكازيت الهدف الثاني بعد تمهيد رائع للكرة من مهاجم منتخب إنجلترا.

وسجل المتألق ويلبيك الهدف الثالث بعد بداية الشوط الثاني بقليل واستمر هجوم أصحاب الأرض وشارك أليكسيس سانشيز لكن الفريق أخفق في تسجيل المزيد.

وتقدم أرسنال، الذي سيلعب في الجولة المقبلة مع تشيلسي، إلى المركز التاسع بينما يحتل بورنموث المركز 19 بعدما خسر للمرة الرابعة على التوالي ولا يزال دون رصيد من النقاط.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>