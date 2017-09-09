أرسنال يتعافى من هزيمتين متتاليتين ويتفوق على بورنموث

تعافى أرسنال من هزيمتين متتاليتين واستفاد من هدفين للمهاجم داني ويلبي كليفوز بسهولة 3-صفر على بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وبعد الخسارة أمام ستوك سيتي وليفربول بدأ أرسنال اللقاء بقوة وتقدم بعد ست دقائق بضربة رأس من ويلبيك وأضاف ألكسندر لاكازيت الهدف الثاني بعد تمهيد رائع للكرة من مهاجم منتخب إنجلترا.

وسجل المتألق ويلبيك الهدف الثالث بعد بداية الشوط الثاني بقليل واستمر هجوم أصحاب الأرض وشارك أليكسيس سانشيز لكن الفريق أخفق في تسجيل المزيد.

وتقدم أرسنال، الذي سيلعب في الجولة المقبلة مع تشيلسي، إلى المركز التاسع بينما يحتل بورنموث المركز 19 بعدما خسر للمرة الرابعة على التوالي ولا يزال دون رصيد من النقاط.