 تظاهرات احتجاجية وسط بروكسل على الصمت الدولي حول قضية الروهينغا المسلمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تظاهرات احتجاجية وسط بروكسل على الصمت الدولي حول قضية الروهينغا المسلمة

تظاهرات احتجاجية وسط بروكسل على الصمت الدولي حول قضية الروهينغا المسلمة
المناطق - واس

خرج مئات الأشخاص اليوم، في العاصمة البلجيكية في مسيرة للتنديد بالصمت الدولي حول ما تتعرض له أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار من قتل وتشريد .
وهتف المتظاهرون في المسيرة التي نظمتها منظمة غير حكومية امام البرلمان الآوروبي بعبارات تُناشد المجتمع الدولي بوقف الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الروهينغا في ميانمار .
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكدت في وقت سابق أن عدد مسلمي (ميانمار) الفارين من العنف في بلادهم بلغ خلال أسبوعين 270 ألف شخص توجهوا إلى بنغلاديش بحثًا عن ملاذ آمن .
وأعربت المفوضية عن قلقها البالغ ازاء استمرار التقارير التي تفيد بأن المدنيين يموتون وهم يحاولون الفرار إلى أماكن آمنة .

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