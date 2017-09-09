 بالفيديو.. الشيخ محمد بن راشد يشهد في عقد قران “غير اعتيادي” بين عروسين من موظفيه | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بالفيديو.. الشيخ محمد بن راشد يشهد في عقد قران “غير اعتيادي” بين عروسين من موظفيه

بالفيديو.. الشيخ محمد بن راشد يشهد في عقد قران “غير اعتيادي” بين عروسين من موظفيه
المناطق - دبي

شهد نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد اليوم السبت على عقد قران وصفه بـ”غير الاعتيادي”، بين شاب وفتاة من موظفيه.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “كنت شاهداً على زواج غير اعتيادي لعريس وعروس من فريق عملي”، وأرفق الشيخ محمد مقطع فيديو يظهر جانباً من مراسم عقد القران.

وأضاف محمد بن راشد أن “المركز بداية ستتبعه مراكز ، وخطوة ستتبعه خطوات، وإبداع سيجرّ إبداعات.. ولن نقف، لأن هدفنا المركز الأول عالميا في الخدمات الحكومية بحلول 2020”.

وبدا في الفيديو الشيخ محمد بن راشد متوسطاً أهل العروسين والشهود، فيما تم الربط مع أحد القضاة في محاكم دبي بواسطة “روبوت” تم من خلاله إتمام مراسم العقد بالصوت والصورة.

وتم عقد القران في مركز للخدمات دشنه اليوم محمد بن راشد بأبراج الإمارات، تم إنشاؤه بالتعاون مع “تقنية الذكاء الاصطناعي لتجميع وتقديم خدمات 14 جهة حكومية للجمهور بطريقة ذكية في موقع واحد ومع موظف واحد.

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