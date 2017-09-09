 تفحم سائق شاحنة في حريق على مدخل أحدى المحطات على طريق الجبيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تفحم سائق شاحنة في حريق على مدخل أحدى المحطات على طريق الجبيل

تفحم سائق شاحنة في حريق على مدخل أحدى المحطات على طريق الجبيل
المناطق - سطام الفروان
وقع حريق مساء هذا اليوم السبت على مدخل إحدى محطات الوقود الواقعة على طريق الدمام – الجبيل – قبل الجبيل ب 20 كلم.
وفي التفاصيل أوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني في الشرقية العميد منصور الدوسري حيث ذكر بأن شاحنة لوبد محملة بلدوزر أصدطمت بشاحنه صهريج حمولتها 42 ألف لتر بنزين في مدخل إحدى محطات الوقود، نتج عن الحادث تسرب وقود الصهريج ونشوب حريق في عدد 5 شاحنات و 3 تيادر قلابيات كانت متوقفه على مساحة 400 م٢ وإحتراق صراف تابع لأحد البنوك ، وقد قامت فرق الدفاع المدني بالسيطره على الحريق ومنع إمتداده للمحطه ، نتج عن الحريق وفاة وتفحم مقيم من جنسيه آسيويه كان نائما داخل إحدى الشاحنات المتوقفه .

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