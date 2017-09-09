 بعوض “زيكا وغرب النيل” يهدد تكساس بعد هارفي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“لوفتهانزا” الألمانية ثاني شركة طيران أوروبية توقف رحلاتها إلى قطر الفيحاء يتأهل إلى دور الثمانية لكأس ولي العهد بفوزه على التعاون مقتل 7 عناصر من القاعدة في غارة أميركية بالبيضاء فان مارفيك: تجديدي لا يقلقني..وعلينا تحقيق أفضل إنجاز ممكن في المونديال بعوض “زيكا وغرب النيل” يهدد تكساس بعد هارفي تفحم سائق شاحنة في حريق على مدخل أحدى المحطات على طريق الجبيل بالفيديو.. الشيخ محمد بن راشد يشهد في عقد قران “غير اعتيادي” بين عروسين من موظفيه تظاهرات احتجاجية وسط بروكسل على الصمت الدولي حول قضية الروهينغا المسلمة أرسنال يتعافى من هزيمتين متتاليتين ويتفوق على بورنموث “التعاون الإسلامي” تدين توسيع المستوطنات الإسرائيلية بالقدس لبيعه أملاكا للإسرائيليين.. مئات الفلسطينيين يطالبون برحيل البطريرك اليوناني تشيلسي يحقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي

بعوض “زيكا وغرب النيل” يهدد تكساس بعد هارفي

بعوض “زيكا وغرب النيل” يهدد تكساس بعد هارفي
المناطق - وكالات

ربما يكون الإعصار هارفي الذي ضرب ولاية تكساس الأميركية شيئا من الماضي، لكن أثاره مازالت قائمة مثل المياه الراكدة التي تشكل بيئة خصبة للبعوض الحامل للفيروسات.
وأفاد موقع “بي جي أر” التقني، الجمعة، بأن مدينة هيوستن بتكساس تشهد ازديادا في انتشار البعوض بعد انحسار مياه الفيضانات التي تركها الإعصار هارفي نهاية أغسطس الماضي.

ودعت السلطات السكان إلى إزالة المياه الراكدة الموجودة خارج المنازل، للتخلص من ملاذات محتملة للبعوض.

ويقول مصطفى دبون مدير قسم مكافحة البعوض في إدارة الصحة بمدينة هيوستن:” مع انحسار مياه الفيضانات ستتشكل برك المياه التي تشكل بيئة خصبة لنمو البعوض”.

والمشكلة، حسب الخبراء، لا تكمن في أن البعوض حيوانات مزعجة فقط، بل لأنها تنشر الأمراض مثل زيكا وحمى غرب النيل.

وقالت دائرة الصحة في هيوستن إنه من غير الممكن تنظيف جميع المواقع التي تتكاثر فيها البعوض، متوقعه أن يزداد عددها في الفترة المقبلة.

ويرتفع منسوب المخاوف من انتشار الفيروسات في أعقاب الأعاصير، مثلما حدث في إعصار “هيرمين” الذي ضرب ولاية فلوريدا الأميركية عام 2016، وساعد في انتشار الفيروس زيكا.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>