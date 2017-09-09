فان مارفيك: تجديدي لا يقلقني..وعلينا تحقيق أفضل إنجاز ممكن في المونديال

كشف الهولندي، بيرت فان مارفيك، مدرب المنتخب السعودي أنه ليس قلقاً من بحث تجديد تعاقده مع الاتحاد السعودي للاستمرار في قيادة المنتخب في بطولة كأس العالم، مشيراً إلى أنه حافظ على استقرار القائمة خلال فترة تواجده كمدير فني، بخلاف الأعوام الماضية، عندما كان يتم استبدال عدد كبير من اللاعبين في كل فترة.

وقال فان مارفيك في حوار صحافي مع جريدة “آلمينين دايبلاد”: التأهل إلى كأس العالم مع السعودية كان شعوراً لا يوصف، الأجواء في الملعب خيالية، وتواجد 65 ألف في المدرجات لدعم المنتخب والعودة إلى كأس العالم بعد غياب 12 عاماً، حتى إن أغلبهم تواجد في الاستاد قبل ساعات من انطلاق المباراة، الحقيقة أن السعودية تستحق التواجد في هذا المحفل الدولي، لأنها بلد يعشق كرة القدم، وعندما تسير في الشوارع تجد أغلب الشباب يرتدون قمصان الأندية.

وزاد المدرب الذي قاد الأخضر إلى المونديال الأول منذ 2006م: حتى أكون محقاً، لم نرتب معسكراً في الصيف، ولم نتأكد من الفنادق وأماكن التدريب في روسيا مثلما فعلت بعض المنتخبات، وهذا طبيعي لأننا لم نتوقع الحقيقة التواجد في المونديال، على الأقل قبل عامين عندما استلمت تدريب المنتخب السعودي.

وواصل حديثه عن تجربته مع المنتخب السعودي، وقال: قررنا الحفاظ على نفس القائمة التي نستدعيها بشكل مستمر، وهذا بخلاف ما كان يحدث في المنتخب السعودي سابقاً، فعندما يتعرض إلى نكسة أو يخسر بطولة يتم تغيير 10-15 لاعباً، على الصعيد التقني والتكتيكي نملك لاعبين مميزين حقاً، يعرفون ما يريد منهم الجهاز الفني ويطبقونه بذكاء، ربما لديهم بعض النواقص على الصعيدين البدني والذهني، لكن هذا لم يمنعهم من اللعب بشكل مميز.

وحول تمديد تعاقده مع الاتحاد السعودي، أجاب: اخترت التمديد لمدة عام، وتقابلنا كثيراً لبحث أمر تجديد عقدي قبل التأهل إلى المونديال، لا أرى أي شيء يثير القلق هنا.

وعن أهدافه إذا ما قاد الأخضر في المونديال الروسي، رد قائلاً: لن أقول بأننا نريد أن نكون أبطال العالم، لكن علينا تحقيق أفضل إنجاز ممكن، لأنننا نملك إمكانيات مميزة في صفوف المنتخب، ويجب علينا استغلالها.