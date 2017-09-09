 الفيحاء يتأهل إلى دور الثمانية لكأس ولي العهد بفوزه على التعاون | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الفيحاء يتأهل إلى دور الثمانية لكأس ولي العهد بفوزه على التعاون

الفيحاء يتأهل إلى دور الثمانية لكأس ولي العهد بفوزه على التعاون
المناطق - الرياض

تأهل فريق الفيحاء لدور ربع النهائي في مسابقة كأس ولي العهد، وذلك بعد فوزه على فريق التعاون بهدف دون رد، سجله اللاعب دانيلو اسبريلا في الدقيقة 13 من عمر اللقاء.

وصعد الفيحاء إلى دور الثمانية ببطولة كأس ولي العهد بانتظار الفائز من مواجهة الهلال مع القادسية.

وكان الرائد قد حجز مقعده في دور الثمانية من بطولة كأس ولي العهد بعد تغلبه على الفيصلي بهدف دون رد، ضمن مباريات دور الستة عشر من المسابقة.

وسجل هدف الرائد المحترف المصري محمود عبدالمنعم “شيكابالا” في الدقيقة 3 من عمر اللقاء، وتأهل الرائد لملاقاة نادي الاتحاد في دور الثمانية من بطولة كأس ولي العهد.

وكانت بطولة كأس ولي العهد قد انطلقت الخميس الماضي بإقامة مباراة أحد والفتح في دور الستة عشر، وانتهى اللقاء بفوز النموذجي بركلات الترجيح 5 ـ 4، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي 1 ـ 1.

وكان نادي الاتحاد قد حقق آخر لقب من بطولة كأس ولي العهد، بعدما فاز على النصر في المباراة النهائية بهدف دون رد سجله محمود عبدالمنعم “كهربا”.

ويتصدر نادي الهلال قائمة أكثر الفرق التي حصدت لقب كأس ولي العهد برصيد 13 لقب، ثم الاتحاد بـ8 ألقاب، وفي المركز الثالث النادي الأهلي برصيد 6 ألقاب، ثم النصر والشباب 3 ألقاب.

 

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