“لوفتهانزا” الألمانية ثاني شركة طيران أوروبية توقف رحلاتها إلى قطر

أعلنت شركة طيران “لوفتهانزا” الألمانية أنها ستوقف رحلاتها المتجهة إلى الدوحة في أكتوبر المقبل بسبب تداعيات المقاطعة التي تفرضها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر.

ونقلت شبكة “قطريليكس” القطرية المعارضة عن بيان للشركة أشار إليه موقع “L’echo Touristique” أن الشركة سوف تنهي يوم 27 أكتوبر، الرحلة الأخيرة بين الدوحة وفرانكفورت، مشيرة أنه ورغم جهودها الكبيرة لتأمين رحلات إلى الدوحة إلى أن “هذا الطريق غير قابل للحياة تجاريا”.

ويضيف التقرير أن توقف شركات الطيران الأوروبية عن توجيه رحلات إلى قطر أصبح أمرا سائدا، وهو ما يساهم في عزل قطر عن العالم و يجعل مهمة وصول القطريين لوجهات طويلة في الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وأوروبا أمرا صعبا جدا.

ويشير التقرير إلى أن الإعلان الألماني يؤكد الصعوبات التي تواجهها الدولة القطرية. ولسبب وجيه، فإن لوفتهانزا هي الشركة الثانية التي توقف رحلاتها إلى الدوحة بعد شركة الطيران الهولندية في نوفمبر الماضي. ومن ثم، سوف تصبح الخطوط الجوية البريطانية الشركة الجوية الأوروبية الوحيدة التي تتوجه إلى مطار حمد الدولي بعد توقف الشركة الألمانية عن توجيه رحلاتها إلى قطر.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه قطر أزمة اقتصادية بسبب مقاطعتها من طرف جيرانها بسبب دعمها للإرهاب.