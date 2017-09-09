 الرئاسة اليمنية تنفي ما تم تداوله حول تأجير ميناء عدن و جزيرتي سقطرى وميون | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الرئاسة اليمنية تنفي ما تم تداوله حول تأجير ميناء عدن و جزيرتي سقطرى وميون

الرئاسة اليمنية تنفي ما تم تداوله حول تأجير ميناء عدن و جزيرتي سقطرى وميون
المناطق - اليمن

نفى مصدر مسئول في مكتب الرئاسة اليمني ما يتم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حول تأجير ميناء عدن و جزيرتي سقطرى وميون، قائلا ” الحديث عن اتفاقات لا أساس لها من الصحة مطلقاً “.

وأشار المصدر إلى أن المطبخ الانقلابي لميليشيات الحوثي وصالح هو من يروج لمثل هذه الأخبار الكاذبة والملفقة في محاولات للهروب من أزماته الداخلية وحرف انتباه الناس.

وأكد المصدر أن عاصفة الحزم وإعادة الأمل التي يقودها التحالف لها أهداف واضحة ومعلنة يسعى اليها كل أطراف التحالف العربي بقيادة المملكة، نافيا وجود أي خلافات مع الأشقاء في الإمارات.

وقال إن معركتنا مستمرة حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق أهداف التحالف العربي بعزم وثبات”.

وطالب المصدر وسائل الإعلام التوقف عن نشر مثل هذه الشائعات والتحقق من تلك الفبركات من المصادر الرسمية حتى لا تقع ضحية المطابخ الإعلامية الانقلابية المأزومة وتفقد مصداقيتها لدى جمهور متابعيها.

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