مانشستر يونايتد يكتفي بالتعادل مع ستوك سيتي

أهدر مانشستر يونايتد نقطتين ثمينتين في صراعه على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد سقوطه في فخ التعادل 2 – 2 أمام مضيفه ستوك سيتي يوم السبت في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

وسجل هدفي ستوك سيتي إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ في الدقيقتين 43 و63، فيما سجل هدفي مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول وروميلو لوكاكو في الدقيقة 75.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام مانشستر سيتي، فيما رفع ستوك سيتي رصيده إلى خمس نقاط في المركز العاشر.