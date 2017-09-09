 مانشستر يونايتد يكتفي بالتعادل مع ستوك سيتي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مانشستر يونايتد يكتفي بالتعادل مع ستوك سيتي

مانشستر يونايتد يكتفي بالتعادل مع ستوك سيتي
المناطق - الرياض

أهدر مانشستر يونايتد نقطتين ثمينتين في صراعه على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد سقوطه في فخ التعادل 2 – 2 أمام مضيفه ستوك سيتي يوم السبت في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

وسجل هدفي ستوك سيتي إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ في الدقيقتين 43 و63، فيما سجل هدفي مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول وروميلو لوكاكو في الدقيقة 75.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام مانشستر سيتي، فيما رفع ستوك سيتي رصيده إلى خمس نقاط في المركز العاشر.

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