جولة كأس العالم نحو 50 دولة تبدأ من روسيا

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كأس العالم في رحلة لجميع أنحاء روسيا وحول العالم يوم السبت استعدادا لاستضافة مونديال 2018.

وجرت يوم السبت، في استاد “لوجنيكي” بموسكو، مراسم انطلاق رحلة كأس العالم لكرة القدم بحضور بوتين الذي شارك في مراسم حفل افتتاح ملعب “لوجنيكي” وانطلاق جولة كأس العالم، برفقة كل من السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وفيتالي موتكو نائب رئيس الوزراء الروسي وأليكسي سوروكين الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لمونديال 2018 إضافة إلى سفراء بطولة كأس العالم وعدد من اللاعبين وغيرهم من الضيوف.

وقال بوتين: ينطلق كأس العالم في رحلة في روسيا، لمدة 123 يوما، وسيقطع مسافة 26 ألف كيلومتر، هذه الرحلة ستكون الأطول في التاريخ، وآمل أن تكون الأكثر إثارة، لأن بلدنا لا مثيل له من حيث الحجم والتقاليد والطبيعة”.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أنه: أمر رمزي أن تبدأ الرحلة من ملعب (لوجنيكي)، المعروف بالنسبة لجميع الأجيال من عشاق الرياضة.

وأضاف: لقد احتضن هذا الملعب الكثير من المسابقات وشهد العديد من الأرقام القياسية، وأنا واثق من أن هذا التقليد سيستمر بعد إعادة بناء الملعب، وسيصبح بحق الملعب الرئيسي لبطولة كأس العالم 2018. مثل هذه الملاعب مريحة ومجهزة تقنيا، وستكون الملاعب بانتظار الجماهير في كل مدينة من المدن المستضيفة لبطولة كأس العالم.

وتتكون المرحلة الروسية من جولة كأس العالم من جزئين تبدأ من سبتمبر وحتى ديسمبر 2017، وسيزور الكأس خلال هذه الجولة 15 مدينة روسية، واعتبارا من يناير سيطوف كأس العالم في 50 دولة واقعة في 6 قارات على هامش المونديال الذي يقام خلال الفترة من 14 يونيو وحتى يوليو 2018.