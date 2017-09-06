حقق المنتخب السعودي للسباحة نتائج مميزة في بطولة آسيا التاسعة للناشئين المقامة حالياً في العاصمة الأوزبكية طشقند بمشاركة نخبة السباحين الاسيويين من الصين واليابان .
وتأهل سباحا النخبة السعودية عيسى مهدي الناصر ويوسف حبيب بوعريش لنهائي سباقي 50م فراشة و400م متنوع بالبطولة , حيث جاء تأهل الناصر بعد حلوله في المركز الثامن بزمن” 5.12.25 “دقائق في سباق 400م متنوع فيما تأهل زميله بوعريش بحلوله رابعاً في تصفيات سباق 50 م فراشة محققاً زمناً قدره ” 25.62 “ثانية.
وفي النهائي حل السباح عيسى الناصر سابعاً بزمن 5.06.67 دقيقة فيما حل السباح يوسف بوعريش في النهائي بالمركز الرابع بزمن 25.52 ثانية .
وتتواصل منافسات اليوم الثالث غداً بمشاركة السعودية في 8 سباقات عن طريق حسن العيسى في سباق 50م صدر وعلي العيسى في سباق 200م ظهر وعيسى الناصر في سباق 50 م صدر وحسن اليوسف في سباقي 50م صدر و100م فراشة ويوسف بوعريش في سباق 100م فراشة ، فيما يخلد السباحين عمار آل حميد وفيصل الشلاتي للراحة قبل مشاركتهم في سباقات بعد غد.
نتائج مميزة لأخضر السباحة في البطولة الآسيوية بأوزبكستان
حقق المنتخب السعودي للسباحة نتائج مميزة في بطولة آسيا التاسعة للناشئين المقامة حالياً في العاصمة الأوزبكية طشقند بمشاركة نخبة السباحين الاسيويين من الصين واليابان .
التعليقات (٠) اضف تعليق