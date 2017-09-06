 نتائج مميزة لأخضر السباحة في البطولة الآسيوية بأوزبكستان | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

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نتائج مميزة لأخضر السباحة في البطولة الآسيوية بأوزبكستان

نتائج مميزة لأخضر السباحة في البطولة الآسيوية بأوزبكستان
المناطق - واس

حقق المنتخب السعودي للسباحة نتائج مميزة في بطولة آسيا التاسعة للناشئين المقامة حالياً في العاصمة الأوزبكية طشقند بمشاركة نخبة السباحين الاسيويين من الصين واليابان .
وتأهل سباحا النخبة السعودية عيسى مهدي الناصر ويوسف حبيب بوعريش لنهائي سباقي 50م فراشة و400م متنوع بالبطولة , حيث جاء تأهل الناصر بعد حلوله في المركز الثامن بزمن” 5.12.25 “دقائق في سباق 400م متنوع فيما تأهل زميله بوعريش بحلوله رابعاً في تصفيات سباق 50 م فراشة محققاً زمناً قدره ” 25.62 “ثانية.
وفي النهائي حل السباح عيسى الناصر سابعاً بزمن 5.06.67 دقيقة فيما حل السباح يوسف بوعريش في النهائي بالمركز الرابع بزمن 25.52 ثانية .
وتتواصل منافسات اليوم الثالث غداً بمشاركة السعودية في 8 سباقات عن طريق حسن العيسى في سباق 50م صدر وعلي العيسى في سباق 200م ظهر وعيسى الناصر في سباق 50 م صدر وحسن اليوسف في سباقي 50م صدر و100م فراشة ويوسف بوعريش في سباق 100م فراشة ، فيما يخلد السباحين عمار آل حميد وفيصل الشلاتي للراحة قبل مشاركتهم في سباقات بعد غد.

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